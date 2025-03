Rutte: 'Zelensky moet relatie met Trump herstellen'

NAVO-chef Mark Rutte roept de Oekraïense president Zelensky op de banden met de Amerikaanse president Trump weer aan te halen. "Het is belangrijk dat president Zelensky een manier vindt om zijn relatie met de Amerikaanse president en het hogere Amerikaanse leiderschapsteam te herstellen", zei Rutte tegen de BBC. Hij heeft Zelensky na de aanvaring met Trump al twee keer gesproken.

De ontmoeting vrijdag tussen Volodymyr Zelensky en Donald Trump in het Witte Huis die uitliep op een ruzie noemde Rutte "ongelukkig". Hij wees erop dat Trump veel voor Oekraïne heeft betekend en dat hij voor de Russische inval al de antitankraketten leverde waarmee Oekraïne zich kon verdedigen.

Volgens de NAVO-chef had Oekraïne zonder die zogenoemde Javelins geen kans gehad. Rutte zei ook dat Trump bereid is "een duurzame vrede" te bewerkstelligen in Oekraïne.

In het vraaggesprek met de BBC ging Rutte de lastigste vragen uit de weg. Hij gaf aan niet op iedere zin die tijdens de ruzie in het Witte Huis is gezegd te willen reageren, waaronder of hij Trump gelijk geeft dat Zelensky een derde wereldoorlog riskeert.

'Volgende vraag'

Ook op de vraag of de Europese landen het gat kunnen vullen als de Verenigde Staten hun steun aan Oekraïne intrekken, wilde Rutte niet ingaan. "Oké, laten we verdergaan naar de volgende vraag", zei Rutte, die meermaals benadrukte dat de VS, Europa en Oekraïne elkaar moeten vasthouden.

ANP