Zelensky wil Europees leger, bijna helft Nederlanders steunt dat

Volodymyr Zelensky stelt dat "de tijd is gekomen voor de vorming van een Europees leger". Deze woorden sprak de president van Oekraïne op de grote veiligheidsconferentie in München. 48 procent van de Nederlanders is het met Zelensky eens en vindt dat er een Europees leger moet komen.

Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder 2.099 respondenten. Ook een grote groep, 42 procent, ziet een Europees leger echter niet zitten.

Europees leger

Bescherming van Amerika is niet meer vanzelfsprekend bepleit Zelensky, doelend op eerdere uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. De Verenigde Staten vinden dat Amerika al te lang een te grote verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de veiligheid in Europa. Europese landen moeten volgens Trump veel meer geld gaan uitgeven aan defensie.

Zelensky antwoordt daarop: "Europa heeft een leger nodig, een leger van Europa." Een voordeel daarbij zou volgens de Oekraïense president zijn dat er gezamenlijk materieel ingekocht kan worden, en dat niet elk land zijn eigen koers vaart.

Vredesmacht

Premier Dick Schoof reist maandag af naar Parijs voor een informeel spoedoverleg met een aantal Europese regeringsleiders. Schoof zei zaterdag op de grote veiligheidsconferentie in München dat Nederland positief kijkt naar deelname aan een vredesmacht die Oekraïne na een akkoord met Rusland moet beschermen. "We snappen dat we als Europa hier iets moeten", zei hij.