Schoof en Wilders bezorgd om stop Amerikaanse steun, Zelensky zoekt toenadering

Premier Dick Schoof noemt het "slecht nieuws" als het waar is dat de Verenigde Staten stoppen met steun aan Oekraïne. Amerikaanse media meldden eerder dat president Donald Trump besloten heeft alle militaire steun aan Oekraïne stil te leggen na de ruzie die hij had met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Op X toont Zelensky zich ondertussen bereid om die ruzie bij te leggen.

In een verklaring op X stelt Zelensky dat Kyiv bereid is onder "het krachtige leiderschap van Trump" aan vrede te werken. Oekraïne is klaar om zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel te komen om duurzame vrede dichterbij te brengen, aldus Zelensky. Als eerste mogelijke stappen noemt hij de vrijlating van gevangenen en een wapenstilstand in de lucht, zodat er geen aanvallen meer mogelijk zijn op energie-installaties en burgerdoelen.

Wilders en Schoof

Ook PVV-leider Geert Wilders vindt het belangrijk om de relatie tussen Oekraïne en de Verenigde Staten te herstellen. "Als dat niet gebeurt en de Amerikanen gaan verder zich verwijderen, niet alleen van Oekraïne, maar ook van Europa, van de NAVO, dan is het einde zoek."

Washington heeft volgens Amerikaanse media alle militaire hulp aan Oekraïne opgeschort. Als dat daadwerkelijk gebeurt, kan Europa volgens premier Schoof niet verder. "Op korte termijn kan Europa dat gat heel moeilijk dichten. Op de langere termijn misschien wel." Ook zegt Schoof dat het van belang is dat de trans-Atlantische relatie goed blijft.

Wilders is het daarmee eens. "Als je kijkt naar de inlichtingencapaciteit, de satellietcapaciteit, de lange afstandsraketten, noem maar op. Ik kan nu twintig voorbeelden noemen, waar wij nog tien jaar niet dat gat kunnen vullen. Dus het is niet alleen in het Oekraïens belang, het is ook in het Nederlands belang, dat die relatie met de Verenigde Staten snel wordt hersteld en dat er wordt gewerkt aan vrede."

Volgens Schoof zijn de inspanningen er nu nog op gericht om de Amerikanen betrokken te houden. "Daar moeten we in blijven investeren. We moeten samen met de Amerikanen de veiligheid in Europa blijven garanderen." Als onderdeel daarvan, moet de ruzie tussen Trump en Zelensky snel worden bijgelegd en beëindigd. "Het is heel belangrijk dat het weer goedkomt tussen die twee."

Steun voor handelen Trump 'onhandig'

De relatie tussen Oekraïne en de VS verslechterde eind vorige week. President Volodymyr Zelensky was bij Trump in het Witte Huis. Hij kreeg daar het verwijt onvoldoende dankbaar te zijn voor de Amerikaanse steun en dat hij meer open zou moeten staan voor vredesoverleg met de Russen. "Onze ontmoeting verliep niet zoals het had moeten gaan. Het is betreurenswaardig dat het zo is gegaan", zegt Zelensky daar nu over. "Het is tijd om het recht te zetten. We willen dat toekomstige samenwerking en communicatie constructief zijn."

Na die ruzie twitterden twee PVV-Kamerleden wel positief over het optreden van Trump dat door Europese leiders werd gezien als een vernedering van Zelensky. "Dat was onhandig", zegt Wilders nu. "Het is goed dat die (tweets) zijn weggehaald, want wat we nu juist niet moeten doen, is onderdeel worden van die ruzie. We moeten ervoor zorgen dat het de-escaleert."

Wilders vindt het nog te vroeg om te praten over extra geld voor Oekraïne waar onder meer oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66 en Partij voor de Dieren voor pleiten. "Laten we eerst eens kijken hoe het precies zit met het besluit van de Amerikanen. Laten we niet in de paniek raken. Dus ik ben nog niet zover dat ik zeg dat dat nu moet gebeuren."

Mocht het toch nodig zijn om de Oekraïners meer te helpen dan zou dat geld volgens de PVV-leider moeten worden gevonden bij Russische bevroren tegoeden. De Britse regering kondigde dit weekeinde zoiets aan en Wilders zegt daar "sympathiek" tegenover te staan. De EU-leiders zijn echter nog niet zo ver, al lijken steeds meer landen ervoor open te staan. Op dit moment wordt alleen de rente van die bevroren Russische tegoeden gebruikt om Oekraïne te steunen.

Drama voor Oekraïne

Jean Debie, voorzitter van de militaire vakbond VBM, beaamt dat het opschorten van militaire hulp aan Oekraïne door de Verenigde Staten slecht nieuws is en noemt het een drama voor het Oost-Europese land. "De situatie is nu ongewis. Ik ben benieuwd wat de regeringsleiders nu gaan doen."

In zijn achterban reageren mensen volgens Debie vooral vol ongeloof. "De internationale rechtsorde wordt enorm geschaad door de Russen en de Amerikanen trekken zich er niets van aan. Er heerst verbijstering."

Het is nu afwachten op welke manier Europa Oekraïne gaat ondersteunen, volgens Debie. "Nederlandse militairen trainen Oekraïners al een hele tijd en horen de verhalen uit de eerste hand. We blijven Oekraïne steunen." Hij hoort nog niet veel vragen over een eventuele inzet van Nederlandse militairen. "Dat is een taak die je uitvoert, daarvoor zijn ze opgeleid en getraind."

Premier Schoof hamert er in ieder geval op dat ook Nederland snel meer moet investeren in defensie. Aan welk percentage van de economie hij dan denkt, vermeldt hij daar niet bij.

