Gasprijs flink omhoog na ruzie tussen Trump en Zelensky

De Europese gasprijs is maandagochtend flink gestegen, na een confrontatie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis op vrijdag. Handelaren op de gasmarkt vrezen dat een wapenstilstand nog ver weg is, waardoor Russisch gas voorlopig niet terugkeert naar Europa.

Op de toonaangevende Europese gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs met 6,7 procent tot meer dan 47 euro per megawattuur. Trump haalde fel uit naar Zelensky en beschuldigde hem ervan geen vrede te willen sluiten. De Verenigde Staten dreigen hun steun aan Oekraïne stop te zetten. Trump zou graag een vredesakkoord sluiten met de Russische president Vladimir Poetin en zou daarover al gesprekken hebben gevoerd.

Door de stijgende gasprijzen kiezen steeds meer Nederlanders de afgelopen jaren om warm te blijven op de ouderwetse manier, zoals in bovenstaande video te zien is.

Hoogste niveau in twee jaar

Begin vorige maand bereikte de Europese gasprijs nog het hoogste niveau in twee jaar. Dit kwam mede door de koude temperaturen, waardoor de vraag naar gas steeg en voorraden sneller slonken. Later zakte de prijs weer iets door het mildere weer.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP