Gasprijzen blijven hoog: huishoudens jarenlang duurder uit

Wie hoopte dat de gasprijzen snel weer zouden dalen, komt van een koude kermis thuis. Economen van ABN AMRO waarschuwen dat energie voorlopig duur blijft en dat huishoudens niet hoeven te rekenen op flinke prijsdalingen. Sinds de energiecrisis van 2022 betalen Nederlanders fors meer voor gas en elektriciteit, en die hoge kosten blijven voorlopig realiteit.

Volgens ABN AMRO is een forse daling van de energielasten onwaarschijnlijk. "Ramingen voor de gasprijs wijzen op slechts een kleine daling in 2025 en 2026. In historisch perspectief blijven energieprijzen dus op een hoog niveau", schrijven de economen in een woensdag gepubliceerde analyse. Ze stellen dat huishoudens alleen minder kunnen gaan betalen als ze fors besparen op hun energieverbruik.

Bijna twee op de drie Nederlanders willen de gaskraan in Groningen weer open, maar is dat überhaupt een optie? In bovenstaande video wordt verteld waarom dit zo gevoelig ligt.

Huurders zwaarder getroffen

Vooral huurders hebben last van de gestegen energieprijzen. Ze hebben vaak minder mogelijkheden om hun huis te verduurzamen en zijn daardoor afhankelijk van energiebesparing door bijvoorbeeld de verwarming lager te zetten. Woningeigenaren kunnen makkelijker investeren in isolatie en zonnepanelen, waardoor zij op termijn minder betalen.

Tijdens de energiecrisis van 2022 explodeerden de prijzen door de Russische inval in Oekraïne en het dichtdraaien van de Russische gaskraan. De overheid schoot tijdelijk te hulp met een energiecompensatie van 380 euro per huishouden, waardoor de lasten in 2022 kortstondig 19 procent lager uitvielen. Die steunmaatregelen zijn inmiddels verdwenen, terwijl de energieprijzen structureel hoog blijven.