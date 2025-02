Gasprijs op hoogste niveau in twee jaar, mogelijk duurder gas op termijn

De gasprijs in Europa is maandag gestegen naar het hoogste niveau in twee jaar. Oorzaak: het koude winterweer en dreigende importheffingen vanuit de VS. Voor huishoudens heeft dit mogelijk gevolgen op de langere termijn.

Bijna twee op de drie Nederlanders willen de gaskraan in Groningen weer open, maar is dat überhaupt een optie? In bovenstaande video wordt verteld waarom dit zo gevoelig ligt.

Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs voor gaslevering in maart maandagochtend met bijna 5 procent naar ruim 58 euro per megawattuur. Dit is het hoogste niveau sinds februari 2023. De kou zorgt voor een hoger gasverbruik, waardoor de voorraden slinken. Tegelijkertijd dreigen de Verenigde Staten importheffingen in te voeren op vloeibaar aardgas (LNG), een belangrijke bron voor Europese gasreserves.

Volgens de Europese belangenvereniging voor gasinfrastructuur (GIE) zijn de gasvoorraden in de EU momenteel minder dan de helft gevuld. Ter vergelijking: vorig jaar rond deze tijd was dat nog 67 procent. Nederlandse gasopslagen staan er nog slechter voor, met slechts een derde gevuld.

Onder druk door afnemende voorraden

Naast de lage voorraden is er ook ander slecht nieuws: onderhoud aan Noorse gasinstallaties zal in de zomer mogelijk de aanvoer verminderen. Noorwegen is sinds de Russische invasie in Oekraïne Europa’s belangrijkste gasleverancier. Analisten van energiespecialist ICIS verwachten dat het gasverbruik deze maand 17 procent hoger ligt dan vorig jaar, vooral door de toenemende vraag van huishoudens en bedrijven.

Op de korte termijn zullen consumenten de stijging nog niet direct merken in hun energierekening. Toch waarschuwen experts dat energiebedrijven de hogere gasprijzen in de toekomst kunnen doorberekenen in nieuwe contracten. Ondanks de stijging ligt de huidige gasprijs nog ver onder de pieken van 2022, toen de prijs boven de 340 euro per megawattuur uitkwam door zorgen over Russische leveringsproblemen.

ANP