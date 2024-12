Meer salaris, meer belasting: dit verandert er allemaal voor jouw portemonnee in 2025

Vanaf volgend jaar veranderen er een paar zaken in Nederland. Dit kan betekenen dat je meer geld overhoudt, maar ook dat je juist meer moet gaan betalen. Zo gaat niet alleen het minimumloon omhoog, maar krijgen we ook te maken met een nieuwe belastingschijf. Daartegenover staan stijgende kosten, zoals gemeentebelastingen, zorgverzekering en drinkwater. Ook reizen met de trein wordt duurder. Om het overzichtelijk te houden, hebben we de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet.

De maand begint voor veel mensen zodra het salaris is gestort. In 2025 verandert er op dat gebied veel. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen:

Financiën

Inkomsten

Vanaf 1 januari 2025 gaan de meeste werkenden in loondienst erop vooruit, dankzij een nieuwe belastingschijf met een lager belastingtarief. In 2024 waren er slechts twee belastingschijven: over inkomsten tot en met €75.518 werd 36,97 procent belasting geheven, en over alles boven €75.518 ging 49,50 procent naar de schatkist.

Volgend jaar komen er drie belastingschijven. Over de eerste schijf, tot en met €38.441, betaal je 35,82 procent belasting. Voor inkomsten tussen €38.441 en €76.817 geldt een tarief van 37,48 procent. In de derde schijf, vanaf €76.817, draag je bijna de helft van je inkomsten af aan inkomstenbelasting.

Hierdoor stijgt het nettoloon voor veel werknemers. Minimumloners zien hun uurloon stijgen naar €14,06. Gepensioneerden profiteren van een lager belastingtarief en een lagere zorgpremiebijdrage. Voor parttimers met een salaris tussen €1.000 en €2.000 per maand is er minder goed nieuws: zij gaan er door een lagere heffingskorting enkele tientjes per maand op achteruit.

Fulltime dienstverband Stijging per maand (netto) 36-uurscontract 40,72 euro 38-uurscontract 52,82 euro 40-uurscontract 58,16 euro

Ben je een parttimer (en werk je dus 32 uur of minder)? Dan vind je een overzicht van hoeveel euro per maand je extra krijgt hier.

Verhoging minimumloon en uitkeringen

Het minimumloon gaat in 2025 opnieuw omhoog. In 2024 was dat €13,68 per uur, en dat wordt €14,06. Hier zie je wat het nieuwe minimumjeugdloon gaat worden per leeftijd. De AOW en andere uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Dit betekent dat ook mensen in de bijstand er financieel op vooruitgaan.

Toeslagen

Vrijwel alle toeslagen gaan omhoog. Zo stijgt de maximale zorgtoeslag met 8 euro per maand, en de huurtoeslag met gemiddeld €12 per maand.

Voor mensen met kinderen is er ook goed nieuws: vanaf volgend jaar is er meer te besteden. Het kindgebonden budget gaat iets omhoog. De nieuwe bedragen voor 2025 zijn in december bekendgemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Leeftijd kind Stijging per jaar (netto) 0 - 5 jaar 19,04 euro naar (€ 286,45 per kwartaal) 6 - 11 jaar 23,12 euro naar (€ 347,83 per kwartaal) 12 tot en met 17 jaar 27,20 euro naar (€ 409,21 per kwartaal)

De nieuwe bedragen ontvang je pas na het eerste kwartaal van 2025, vanaf begin april. In januari ontvang je nog de oude bedragen, omdat deze gebaseerd zijn op het laatste kwartaal van 2024.

De kinderopvangtoeslag stijgt ook. Gezinnen met een inkomen tussen de €29.400 en €159.200 krijgen een groter deel van de kosten voor kinderopvang vergoed. Een voorbeeld: een gezin met één kind op de opvang en een gezamenlijk inkomen van €45.000 krijgt nu 87,3 procent van de kosten tot de maximum uurprijs terug. In 2025 stijgt dit naar 96 procent.

Net als in voorgaande jaren zijn er ook in 2025 gratis schoolmaaltijden beschikbaar voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen.

Pensioen

Gepensioneerden gaan er in 2025 iets op vooruit, mede dankzij het lagere belastingtarief. Mensen met een aanvullend pensioen van €1.000 per maand ontvangen volgens Personeelsnet €12 meer per maand. Bij een aanvullend pensioen van €1.500 per maand wordt dit €18, en bij €2.500 aanvullend pensioen komt er €30 per maand bij.

Vanuit de pensioenfondsen hoeven de meeste mensen echter geen grote verhogingen te verwachten. Het ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de pensioenen met 1,84 procent, het pensioenfonds voor de bouw bpfBOUW met 0,75 procent, en het fonds voor de metaal- en techindustrie met 0,3 procent. Voor gepensioneerde zorgmedewerkers is er geen verhoging vanuit hun pensioenfonds; zij krijgen er dit jaar niets bij.

Belastingen en verzekeringen

Hoewel we volgend jaar meer salaris, bijstand of toeslagen krijgen, zijn er ook zaken die juist meer geld gaan kosten. Hieronder vind je de meest voorkomende vaste lasten:

Zorgverzekering

Overstappen kan nog tot 31 december, maar in 2025 betaal je overal meer voor je zorgverzekering. Voor een basisverzekering (met een verplicht eigen risico van €385) ben je gemiddeld €150 per maand kwijt. Dat is een stijging van ruim €10 per maand in vergelijking met 2024. Op jaarbasis komt dat neer op ruim €120 extra kosten.

Verwacht je weinig zorgkosten in 2025? Dan kun je overwegen om je eigen risico te verhogen tot maximaal €885. Hierdoor dalen je maandelijkse zorgpremiekosten.

Meer betalen voor energie

In 2025 stijgt de energierekening met enkele tientjes. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven van de regionale netbeheerders en hoogspanningsnetbeheerder TenneT officieel vastgesteld. Per maand betaalt een huishouden gemiddeld €5 meer, wat neerkomt op een stijging van €60 op jaarbasis. Deze kosten stijgen omdat netbeheerders forse investeringen moeten doen in de verzwaring van het stroomnet. Dit is nodig om de energietransitie mogelijk te maken.

Gezinnen die het niet breed hebben, konden de afgelopen twee jaar gebruik maken van het Tijdelijk Noodfonds Energie. In 2025 stopt dit fonds. Het kabinet had €60 miljoen gereserveerd voor het plan. Samen met gemeenten wordt gekeken hoe dat geld het beste kan worden ingezet.

Duurder drinkwater

Het drinkwater wordt volgend jaar duurder. Voor iedere liter die uit de kraan komt betaal je gelukkig niet veel, maar het loopt op. In 2024 betaalde je gemiddeld €2,39 per 1.000 liter of 1 m³. In 2025 stijgt dat met 11 procent naar €2,65 per m³. Op jaarbasis betekent dit een stijging van ongeveer €20.

Hoeveel water een persoon verbruikt, hangt af van veel factoren, maar gemiddeld ligt het verbruik per persoon al jaren rond de 48 m³ (48.000 liter) per jaar. In huishoudens met meerdere personen gaat het gemiddelde waterverbruik per persoon omlaag. Ook maakt het uit waar je woont. Nederland kent meerdere waterbedrijven die elk in hun eigen regio drinkwater leveren.

Stel dat je samen met je partner in Utrecht woont (leverancier: Vitens) en samen 100 m³ of 100.000 liter per jaar verbruikt. Dan betaal je volgend jaar €2,65 per m³, wat neerkomt op €265. Daarbovenop komt de Belasting op Leidingwater (100 x €0,46 = €46). Verder betaal je per jaar een vastrechtbedrag, dat in 2025 €56,46 bedraagt. Het totaalbedrag inclusief 9 procent btw komt daarmee op €227,48 per jaar. Dat is ruim €20 meer dan in 2024.

Gemeentelijke belastingen

Je afval weggooien, douchen en de wc doorspoelen: het lijkt niets te kosten, maar je betaalt er elke maand voor. Ook in 2025 gaan deze kosten omhoog, al is er een kleine meevaller: de stijging is minder hard dan vorig jaar. De afval- en rioolheffingen stijgen gemiddeld met respectievelijk 5 procent en 4 procent. In 2024 bedroegen de stijgingen nog 6 procent (afvalheffing) en 4,5 procent (rioolheffing). Deze tarieven mogen wettelijk gezien niet hoger zijn dan kostendekkend.

Woningeigenaren gaan in 2025 ook meer betalen voor hun woonlasten. De gezamenlijke kosten stijgen gemiddeld met 4,8 procent, wat neerkomt op ongeveer €45 extra per huishouden. Dit brengt de totale woonlasten op gemiddeld €1.000 per jaar. Dit blijkt uit een jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 113 gemeenten.

Wel zijn er forse uitschieters. In gemeenten als Reusel-De Mierden, Barendrecht, Overbetuwe, Hillegom, Rijssen-Holten en Druten stijgen de woonlasten met 10 tot 17 procent. Daar kunnen de jaarlijkse kosten tot wel €180 hoger uitvallen in 2025.

Waterschapsbelasting omhoog

De waterschapsbelasting stijgt in 2025 opnieuw flink, met gemiddeld 8 procent. Voor een gezin met een koopwoning betekent dit een stijging van €35, terwijl alleenstaande huurders €15 meer gaan betalen.

De Unie van Waterschappen noemt extreme weersomstandigheden en extra kosten voor dijkversterking en waterzuivering als belangrijke oorzaken voor de prijsstijging. De tarieven verschillen per waterschap en worden beïnvloed door lokale factoren, zoals de ligging en het aantal dijken. Rond 1 maart ontvangen inwoners hun belastingaanslag.

Accijnzen op brandstof en stijgende kosten voor EV-rijders

Voor automobilisten en motorrijders is er een kleine meevaller: de accijnzen op brandstoffen blijven in 2025 gelijk, zonder inflatiecorrectie. Voor benzine betaal je nog steeds €0,79 per liter, voor diesel €0,52 en voor LPG €0,19.

Elektrisch rijden wordt volgend jaar wél duurder. Vanaf 1 januari vervalt de volledige vrijstelling van wegenbelasting, waardoor EV-rijders nu 25 procent van het reguliere tarief moeten betalen. Ook de tarieven voor het opladen van elektrische auto's blijven stijgen.

Verkeersboetes

Voor mensen met een zware rechtervoet kan het aankomende jaar een stuk duurder worden. Zo betaal je voor een overschrijding van 10 km per uur boven het maximum binnen de bebouwde kom in 2024 nog een boete van €61 (€94 bij een overschrijding op een woonerf of bij wegwerkzaamheden), in 2025 stijgt dat naar €92 euro (€138 bij een overschrijding op een woonerf of bij wegwerkzaamheden.) De hoogte van de boete loopt snel op bij iedere kilometer die je te hard rijdt. De verplichte administratiekosten van 9 euro blijft overigens wel hetzelfde.

Ook andere verkeersovertredingen krijgen hogere boetes. Zo betaal je volgend jaar €430 voor het vasthouden van je mobiel tijdens het rijden (was €420 in 2024), door rood rijden kost je volgend jaar €310 (in 2024 was dat €300) en het onnodig bezetten van een invalideparkeerplaats kost je in het nieuwe jaar €500 (dat was in 2024 nog €370).

Kansspelbelasting

Win jij volgend jaar een loterij, heb je geluk in het casino of voorspel je een sportwedstrijd helemaal goed? Dan betaal je meer kansspelbelasting. Vanaf 1 januari 2025 stijgt deze belasting van 30,5 procent naar 34,2 procent. Als je van plan bent om te winnen, doe dat dan volgend jaar, want in 2026 stijgt de belasting verder naar 37,8 procent.

Andere uitgaven

Naast belastingen en vaste lasten wordt het leven in 2025 op andere vlakken ook duurder. Hieronder een overzicht:

Hypotheek

Het moet voor starters iets makkelijker worden om de woningmarkt te betreden. De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt in 2025 verhoogd van €435.000 naar €450.000. Dit kan voordelig zijn, omdat banken bij NHG vaak een lagere rente bieden. Hierdoor kun je meer lenen. Daarnaast kun je door een salarisverhoging volgens de nieuwe hypotheeknormen in 2025 meer lenen.

Er is ook goed nieuws voor mensen die zonnepanelen willen aanschaffen. Het 0 procent btw-tarief blijft ook in 2025 van kracht, maar alleen voor panelen die op woningen worden geplaatst.

Kaartje versturen

Ben jij nog van de oude stempel en stuur je af en toe een kaartje voor verjaardagen of feestdagen? In 2025 betaal je meer voor een postzegel. Vanaf 1 januari stijgt de prijs van een postzegel in Nederland naar €1,21, een verhoging van zeven cent.

Ook de tarieven voor internationale post stijgen, met een nieuw basistarief van €1,90. PostNL zegt dat de stijging nodig is door het dalende aantal verstuurde brieven en hogere kosten.

Treinreizen wordt duurder

Treinreizen worden in 2025 ook duurder, met een gemiddelde prijsstijging van 6,18 procent voor treinkaartjes en abonnementen. Zo stijgt het NS Flex Dal-abonnement naar €5,95 per maand, en Altijd Vrij kost straks €375,66. Daarnaast gaat de toeslag voor een fysiek kaartje omhoog naar €1,50 en wordt de OV-fiets 10 cent duurder. Een overzicht van de nieuwe prijzen voor treinabonnementen vind je hier.

Laag agrarisch btw-tarief

Vanaf 1 januari stijgt het btw-tarief op agrarische producten zoals veevoer en bodembedekkers van 9 naar 21 procent. Niet alleen wordt stro en paardenvoer duurder, ook voer voor konijnen en andere knaagdieren wordt duurder. Honden- en kattenvoer viel al onder het hogere tarief van 21 procent.

Rentepercentage voor studieschuld iets veranderd

De rente op studieschulden verandert voor sommige oud-studenten. Voor mensen die in 15 jaar aflossen, daalt het tarief van 2,95 naar 2,21 procent. Oud-studenten met een aflossingstermijn van 35 jaar betalen voortaan 2,57 procent, een lichte stijging ten opzichte van de huidige 2,56 procent.