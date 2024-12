AOW-bedragen stijgen vanaf januari: zoveel krijg jij extra op je rekening

Goed nieuws voor iedereen die volgend jaar recht heeft op AOW. Vanaf 1 januari stijgt deze namelijk licht, waardoor je veranderingen gaat merken in je portemonnee. Hoewel de verhoging bescheiden is, kan het nét dat beetje extra ruimte geven in je maandelijkse uitgaven. We zetten de veranderingen voor alleenstaanden en samenwonenden voor je op een rijtje.

De AOW-uitkering wordt jaarlijks aangepast, en ook in 2025 gaat het bedrag omhoog. Of je alleenstaand bent of samenwoont, is bepalend voor het bedrag waarmee het AOW stijgt. Ben je alleenstaand, dan kun je een bruto bedrag van 1.580,92 euro per maand verwachten. In juli 2024 was dat nog 1.569,75 euro. De stijging bedraagt dus 11,17 euro bruto per maand. Netto houd je dan uiteindelijk 1.497,77 euro over, als je loonheffingskorting gebruikt.

Voor samenwonenden of gehuwden ziet het er iets anders uit. Vanaf januari 2025 ontvang je een bruto bedrag van 1.081,50 euro per maand, vergeleken met 1.067,47 euro in 2024. Dat is een stijging van 14,03 euro bruto. Netto komt dit, met loonheffingskorting, uit op 1.024,62 euro. De eerste uitbetaling van deze bedragen vindt plaats op donderdag 23 januari 2025, zo meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

AOW in 2025 van bruto naar netto voor alleenstaanden (bron: SVB)

AOW (alleenstaande) 2025 (januari) 2024 (juli) 2024 (januari) Bruto per maand €1.581 €1.570 €1.542 Loonheffing €283 €299 €293 Bijdrage Zorgverzekeringswet €83 €84 €82 Netto (exclusief loonheffingskorting) €1.215 €1.188 €1.166 Netto (inclusief loonheffingskorting) €1.498 €1.486 €1.460

AOW in 2025 van bruto naar netto voor samenwonenden of gehuwden (bron: SVB)

AOW (alleenstaande) 2025 (januari) 2024 (juli) 2024 (januari) Bruto per maand €1.082 €1.067 €1.048 Loonheffing €194 €203 €199 Bijdrage Zorgverzekeringswet €57 €57 €56 Netto (exclusief loonheffingskorting) €831 €807 €793 Netto (inclusief loonheffingskorting) €1.025 €1.011 €992