Boosheid om stopzetten Tijdelijk Noodfonds Energie: 'Mensen letterlijk in de kou gezet'

Het tijdelijke noodfonds om huishoudens te ondersteunen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening, stopt volgend jaar. Het kabinet had al 60 miljoen euro gereserveerd om het fonds in 2025 voort te zetten, maar de benodigde bijdrage vanuit het bedrijfsleven bleef uit, meldt staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer. Dit tot groot ongenoegen van het Noodfonds Energie en vakbond FNV. "Mensen worden letterlijk in de kou gezet."

De FNV is "enorm boos" dat het kabinet het energiefonds voor minima stopt. Dit betekent dat huishoudens met lagere inkomens volgend jaar geen beroep meer kunnen doen op deze, voor veel mensen, noodzakelijke steun. "Mensen worden hierdoor letterlijk in de kou gezet", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Dit gaat voor enorme problemen zorgen."

In de bovenstaande video zie je hoe Daniël gebruik maakt van het noodfonds, "elke euro is er één".

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie begon in 2022 op initiatief van SchuldenlabNL, de Nederlandse Schuldhulproute en de energieleveranciers Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall. Het fonds maakt deel uit van een energieplan om huishoudens te helpen met hun financiën. Het is een onafhankelijke privaatrechtelijke stichting.

Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova Energie, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam droegen financieel bij. Ook de Rijksoverheid steunde het fonds met een subsidie.

Onvoldoende juridische en financiële voorwaarden

Het ministerie voerde volgens Nobel "constructieve gesprekken" met private partijen, zoals energiebedrijven en banken. Nobel stelde een constructie voor waarbij twee derde van het fonds door de overheid zou worden betaald en bedrijven het overige derde deel zouden bijdragen. De energiebedrijven gingen hier niet mee akkoord. "Het bedrag dat ze boden, was uiteindelijk niet voldoende", aldus de staatssecretaris. Hij noemt het "ontzettend jammer" dat er geen overeenstemming is bereikt.

Energieleverancier Eneco noemt het jammer dat het niet is gelukt om tot nieuwe afspraken over een noodfonds te komen. Het bedrijf hoopt dat in de toekomst toch weer een vorm van energiesteun voor armere huishoudens mogelijk is en dat de kennis van de uitvoeringsorganisatie voor het noodfonds behouden blijft.

Ook branchegenoot Vattenfall noemt het "zeer spijtig" dat de overheid en betrokken partijen er niet in zijn geslaagd het noodfonds in 2025 voort te zetten, ondanks de miljoenensteun van energiebedrijven. In 2023 en 2024 droegen energiebedrijven samen meer dan 50 miljoen euro bij, benadrukken zij.

Nog wel geld beschikbaar

Staatssecretaris Nobel benadrukt dat er volgend jaar nog 60 miljoen euro beschikbaar is om huishoudens te helpen die in de problemen komen door hoge energiekosten. Hij wil snel met gemeenten overleggen om te bepalen hoe deze ondersteuning het beste kan worden geboden, zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Het fonds maakt zich zorgen dat de zoektocht naar alternatieve financiering voor vertraging zorgt. "Terwijl huishoudens nu hulp nodig hebben."

ANP/Hart van Nederland