Minimumloon stijgt volgend jaar: zoveel ga je erop vooruit

Goed nieuws voor werkenden met het minimumuurloon: per 1 januari stijgt dit naar €14,06 per uur. Werknemers met een standaard minimum maandloon krijgen er gemiddeld zo'n €58 bruto per maand bij. Dat heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

Op dit moment bedraagt het minimumuurloon €13,68 per uur, na een eerdere verhoging op 1 juli. De lonen worden elk halfjaar geïndexeerd, waardoor het uurloon per 1 januari stijgt naar €14,06. Ook per 1 juli 2025 volgt er een nieuwe indexatie, maar hoeveel het loon dan zal stijgen is nog niet bekend.

In 2023 bleek dat de lonen van mannen vaak nog hoger liggen dan dat van hun vrouwelijke collega's. Dat zie je in de video bovenaan.

De uurlonen voor werknemers jonger dan 21 jaar stijgen ook mee. Hoeveel precies, is te zien in de onderstaande tabel.

Leeftijd Uurloon per 01-01-2025 21 jaar en ouder € 14,06 20 jaar € 11,25 19 jaar € 8,44 18 jaar € 7,03 17 jaar € 5,55 16 jaar € 4,85 15 jaar € 4,22