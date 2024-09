Kabinet maakt structureel geld vrij voor gratis schoolmaaltijden

Ook de komende jaren kunnen kinderen een gratis schoolmaaltijd krijgen, dit komt naar buiten in het regeerakkoord dat vrijdag is gepubliceerd. De maaltijden werden geïntroduceerd door het vorige kabinet en de nieuwe coalitie leek er aanvankelijk mee te willen stoppen. Maar in het regeerprogramma staat dat toch besloten is ermee door te gaan.

Eerder lekte al uit dat het kabinet op Prinsjesdag in ieder geval voor volgend jaar nog extra geld uittrekt voor schoolmaaltijden.

Eerder luidden scholen en hulporganisaties nog de noodklok omdat het einde dreigde voor gratis schoolmaaltijden.

1:32 Einde dreigt voor gratis schoolmaaltijden: scholen en hulporganisaties luiden noodklok

Nu is duidelijk dat dit dus een blijvertje is. "Een basisvoorwaarde om je op school te kunnen ontwikkelen is een gevulde maag", aldus het ministerie van Sociale Zaken.

ANP