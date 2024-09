Veel verkeersboetes volgend jaar mogelijk tientje duurder

De boetes voor veel verkeersovertredingen worden volgend jaar mogelijk tien euro hoger. Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) heeft hiervoor een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Als het voorstel goedgekeurd wordt, zou het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden 430 euro gaan kosten. Nu is dat nog nog 420 euro. Op "niet links inhalen" staat nu 300 euro, volgend jaar is dat mogelijk 310 euro. Dat wordt dan ook het bedrag voor door rood rijden. Bovenop alle boetes komt nog 9 euro aan administratiekosten.

Eerder bleek uit onderzoek dat boetes geen invloed zouden hebben op het rijgedrag:

1:23 'Nederlanders veranderen rijgedrag niet na het krijgen van een verkeersboete'

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat de definitieve bedragen nog kunnen veranderen, maar dat "de verwachting is dat dit het wordt". De bedoeling is dat de verhogingen op 1 januari 2025 ingaan.

Verhoging

De hoogtes van de verkeersboetes zijn onderwerp van politieke discussie. Het Openbaar Ministerie vindt dat ze niet in verhouding staan tot de boetes bij zwaardere overtredingen. Van Weel is het daarmee eens, zei hij begin deze maand in een debat. Hij beloofde de boetes niet "eigenstandig" te verhogen, maar nog wel een inflatiecorrectie door te voeren. Komend jaar komt dat neer op een verhoging van 3,2 procent.

ANP/Hart van Nederland