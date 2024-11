Drinkwaterbedrijven verhogen prijzen fors in 2025: bekijk hoeveel jij betaalt

Huishoudens moeten volgend jaar rekening houden met flink hogere kosten voor drinkwater. Naast Nederlands grootste waterbedrijf Vitens, dat vandaag hun nieuwe tarieven bekendmaakte, verhogen ook veel andere drinkwaterbedrijven de prijs voor water. Volgens de bedrijven is dit nodig vanwege forse investeringen in infrastructuur en de gevolgen van klimaatverandering.

De gemiddelde Nederlander gebruikt thuis zo'n 129 liter water per dag, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt neer op ruim 47.000 liter water per jaar, al verbruikt een eenpersoonshuishouden vaak meer per persoon dan een huishouden met meer mensen. In dit artikel berekenen wij voor u de prijs die een fictieve 'gemiddelde' Nederlander per jaar per persoon zou betalen voor het water dat ze gebruiken, inclusief de belasting op leidingwater van bijna 46 cent per 1000 liter, inclusief btw. Het belastingtarief op leidingwater voor 2025 moet nog worden vastgesteld.

Los van de tarieven voor watergebruik is er ook belasting op leidingwater (BoL) en vastrecht. Het vastrecht is een vast bedrag per aansluiting, ongeacht hoeveel je verbruikt. Dit wordt dus een keer per jaar betaald per huishouden of wooneenheid.

Het gaat hier om rekenvoorbeelden. Uw situatie kan anders zijn in het geval u bijvoorbeeld geen watermeter hebt. In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van een onveranderd tarief voor de belasting op leidingwater. Als deze net als vorig jaar stijgt met 4 cent per 1000 liter, komt dit neer op nog eens zo'n 2 euro per gemiddeld persoon per jaar extra aan kosten.

Waterbedrijf Groningen: Tarief stijgt van ruim 0,95 euro naar 1,10 euro per 1000 liter water. Dat is een stijging van 16 procent. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 73 euro per jaar kwijt, een stijging van zo'n 7 euro. Het vastrecht per huishouden stijgt zo'n 14 euro per jaar.

WMD in Drenthe: Tarief stijgt van 1,00 euro naar 1,06 euro per 1000 liter water. Dat is een stijging van 6 procent. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 72 euro per jaar kwijt, een stijging van zo'n 4 euro per jaar. Het vastrecht per huishouden stijgt zo'n 14 euro per jaar.

Vitens in Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht: Tarief stijgt van 1,04 euro naar 1,25 euro per 1000 liter water. Dat is een stijging van 21 procent. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 80 euro per jaar kwijt, een stijging van 10 euro per jaar. Het vastrecht per huishouden stijgt zo'n 1 euro per jaar.

PWN in Noord-Holland: Tarief stijgt van 1,77 euro naar 1,92 euro per 1000 liter water. Dat is een stijging van 8 procent. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 112 euro per jaar kwijt, een stijging van 7 euro per jaar. Het vastrecht per huishouden stijgt zo'n 3 euro per jaar.

Waternet in Amsterdam: Tarief stijgt van 1,13 euro naar 1,22 euro per 1000 liter water. Dat is een stijging van 8 procent. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 79 euro per jaar kwijt, een stijging van 4 euro per jaar. Het vastrecht per huishouden daalt zo'n 5 euro per jaar.

Dunea in Zuid-Holland (o.a. Den Haag): Tarief stijgt van 1,45 euro naar 1,46 euro per 1000 liter water. Dat is een stijging van nog geen 1 procent. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 90 euro per jaar kwijt, een stijging van nog geen 1 euro per jaar. Het vastrecht per huishouden blijft onveranderd.

Oasen in Zuid-Holland (o.a. Gouda): Tarief blijft zo'n 1,16 euro per 1000 liter water. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 76 euro per jaar kwijt. Het vastrecht per huishouden stijgt zo'n 22 euro per jaar.

Brabant Water in Noord-Brabant: Tarief stijgt van 0,79 euro naar 0,95 euro per 1000 liter water. Dat is een stijging van 20 procent. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 66 euro per jaar kwijt, een stijging van zo'n 7 euro per jaar. Het vastrecht per huishouden stijgt zo'n 7 euro per jaar.

WML in Limburg: Tarief stijgt van 1,09 euro naar 1,16 euro per 1000 liter water. Dat is een stijging van 6 procent. Inclusief de BoL ben je per persoon gemiddeld zo'n 76 euro per jaar kwijt, een stijging van zo'n 3 euro per jaar. Het vastrecht per huishouden stijgt zo'n 10 euro per jaar.

Evides in Zeeland en Zuid-Holland (o.a. Rotterdam) heeft als enige drinkwaterbedrijf nog geen tarieven voor 2025 bekendgemaakt.

Investeringen en klimaat als oorzaak

De drinkwaterbedrijven zeggen dat de prijsstijgingen nodig zijn om de levering van drinkwater in de toekomst te garanderen. Zo investeert Waterbedrijf Groningen 300 miljoen euro in leidingen, onderzoek naar nieuwe waterbronnen en waterhergebruik.

Naast de investeringen speelt klimaatverandering een grote rol, stellen de bedrijven. Hogere kosten zouden ook consumenten moeten aanmoedigen om bewuster met water om te gaan.

