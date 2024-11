Groot drinkwaterbedrijf verhoogt prijzen fors: dit ga je in 2025 betalen

De drinkwaterrekening van huishoudens gaat in 2024 met bijna 11 procent omhoog, meldt drinkwaterbedrijf Vitens. Voor een tweepersoonshuishouden betekent dit gemiddeld 23 euro extra per jaar, terwijl een gezin van vier personen ruim 43 euro meer kwijt is. De verhoging is volgens Vitens nodig om "flinke investeringen" in de drinkwatervoorziening te financieren.

Met zes miljoen klanten is Vitens het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Het bedient zowel huishoudens als bedrijven in onder meer Gelderland, Overijssel en Utrecht. Het bedrijf werkt aan vervanging van oude leidingen, nieuwe pompstations en productielocaties. Dit is nodig door een groeiende vraag naar water door klimaatverandering en bevolkingsgroei. Ook hogere kosten door inflatie spelen een rol. "We staan voor grote uitdagingen, zowel financieel als technisch", aldus Vitens.

Nederlanders hebben zo hun maniertjes om water te besparen. Dat zie je in de video bovenaan.

Prijs per kuub flink omhoog

De kale prijs van een kubieke meter drinkwater stijgt van 1,04 euro naar 1,25 euro, een toename van 21 procent. Een gemiddeld tweepersoonshuishouden, dat jaarlijks 100 kuub water gebruikt, betaalt volgend jaar 227,46 euro, inclusief btw en milieubelastingen. Doordat het vaste tarief minder snel stijgt, blijft de totale prijsverhoging gemiddeld 14 procent.

Naast de generieke tariefsverhoging voert Vitens ook een extra toeslag in voor zo’n vijftig grote zakelijke klanten. Dit zijn bedrijven die veel water gebruiken in hun productieprocessen. Volgens Vitens is deze maatregel nodig om de kosten eerlijker te verdelen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP