Pas op, poepbacterie! Hoe komt E. coli nou in ons drinkwater terecht?

Het is de normaalste zaak van de wereld: drinkwater uit de kraan. In ons land is het een van de voorzieningen die we uitstekend voor elkaar hebben. Maar heel soms kan het misgaan en zit de beruchte E. colibacterie in het water, oftewel de poepbacterie. Maar hoe komt die eigenlijk in ons drinkwater? We leggen het je uit in dit artikel.

Deze week was het nog raak in Limburg. Vrijdag kregen inwoners van Venray en omgeving het advies om hun drinkwater eerst te koken voor gebruik. Tijdens een controle heeft drinkwaterbedrijf WML een lichte verontreiniging aangetroffen. Inderdaad, de welbekende E. coli. Ook aan het begin van de maand was het raak, toen in Apeldoorn. Daar ontstond een run op flessen water in de supermarkt omdat inwoners ongerust waren en het lokale drinkwaterbedrijf Vitens kreeg talloze telefoontjes met vragen.

Weten hoe de run op water in Apeldoorn eruitzag? Kijk de video bovenaan!

Gevaar

Doorgaans is het voldoende om drinkwater zeker drie minuten te koken. De bacterie overleeft dat namelijk niet en het water is dan weer veilig om te drinken. Belangrijk is wel om echt het advies op te volgen, want je kunt flink ziek worden.

Klachten zoals diarree, misselijkheid, buikkrampen en braken behoren dan tot het ziekelijke repertoire. Voor kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, kan het echt gevaarlijk zijn. In sommige gevallen kan de besmetting leiden tot ernstige uitdroging of zelfs levensbedreigende complicaties.

Daarnaast is het dus ook mogelijk om bijvoorbeeld flessen met drinkwater aan te schaffen. En een belangrijk iets is natuurlijk een goede hygiëne: was je handen grondig met zeep, vooral na een toiletbezoekje en voorafgaand aan het bereiden van een maaltijd of een hapje. Eigenlijk een beetje wat we allemaal (opnieuw) moesten leren tijdens de coronapandemie, wat natuurlijk niet om een bacterie ging maar om een dodelijk virus.

Maar hoe dan?

Meestal komen drinkwaterbedrijven er al heel snel achter dat er een vervuilende bacterie zoals E. coli in het drinkwater zit. Ze testen het water nagenoeg continu. Maar hoe kan het dan dat het besmette water dan toch bij ons uit de kraan kan stromen? Onder andere Vitens heeft documentatie op haar site staan waarin ze uitleggen hoe het kan gebeuren.

De besmetting komt altijd van buitenaf, schrijft Vitens. "Bij bijvoorbeeld werkzaamheden, een leidingbreuk of een scheurtje in een voorraadkelder (ontstaan door bijv. een boomwortel, hoge grondwaterstanden, storm, etc.) kan organisch materiaal zoals aarde van buiten naar binnen komen." Dat geeft bij drinkwaterbedrijven weer een afwijking in de tests, waarna ze in actie zullen komen.

Maar een deel van het besmette water, dat natuurlijk continu door al die verschillende huishoudens gebruikt wordt en dus doorstroomt, is dan al bij de klant terechtgekomen. Dat is dus pure pech. Let dus goed op de waarschuwingen van je drinkwaterbedrijf, mocht het toch zover komen. Maar met een beetje geluk krijg je er niet heel snel mee te maken.