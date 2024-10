Drinkwater besmet met poepbacterie: Vitens overspoeld met vragen over kookadvies

Het kookadvies dat sinds vrijdagavond in Apeldoorn en omstreken geldt, heeft geleid tot een enorme toestroom van telefoontjes bij drinkwaterbedrijf Vitens. Bezorgde inwoners van het getroffen gebied bellen met uiteenlopende vragen. In de supermarkten in Apeldoorn en omgeving zijn flessen water bijna niet meer te krijgen nadat er een run op is ontstaan.

De vragen die Vitens krijgt van mensen gaan bijvoorbeeld of het water na drie minuten koken echt veilig is om te drinken. Ook worden er veel vragen gesteld over het gebruik van het water voor huisdieren en tandenpoetsen, zo meldt een woordvoerster van Vitens. "Gelukkig weten klanten ons goed te vinden."

Eerder op zaterdag meldde de Stentor dat de crisislijnen van de getroffen gemeenten overbelast zijn. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland benadrukt echter dat Vitens het aanspreekpunt is voor vragen over het kookadvies. Om de toestroom van bezorgde bellers te kunnen verwerken, heeft het drinkwaterbedrijf extra medewerkers ingezet.

'Hamsteren in onnodig'

Ondertussen raken flessen water in supermarkten in Apeldoorn en omgeving steeds meer uitverkocht. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn vindt hamsteren onnodig: "Als mensen toch extra water willen kopen, koop dan niet meteen een auto vol, maar houd een beetje rekening met elkaar." Het kookadvies zorgt vooral voor ongemakken in zorginstellingen en de horeca, aldus Heerts.

Ook in het Gelre ziekenhuis worden voorzorgsmaatregelen genomen. Zij gebruiken geen kraanwater meer, maar maken gebruik van watertanks. "De situatie is vervelend en kost geld, maar het is niet onoverkomelijk," zegt een woordvoerster van het ziekenhuis tegen de Stentor.

Poepbacterie

Het kookadvies werd afgekondigd nadat de poepbacterie E. coli werd aangetroffen in het drinkwater van Apeldoorn en omliggende plaatsen, waaronder Beekbergen, Klarenbeek, Loenen en Ugchelen. De verontreiniging vond plaats bij een Vitens-locatie aan de Amersfoortseweg in Apeldoorn.

ANP