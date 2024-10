Kookadvies voor kraanwater op meerdere plekken in Gelderland om poepbacterie

Drinkwaterbedrijf Vitens adviseert mensen in Apeldoorn en omgeving om in ieder geval tot 14 oktober het drinkwater drie minuten te koken. Bij een controle is volgens het waterbedrijf een lichte verontreiniging met de poepbacterie E.coli aangetroffen.

Vorig jaar waarschuwde Vitens voor hetzelfde probleem. Toen werden zo'n 4000 huishoudens in Doorn gewaarschuwd om om water uit de kraan eerder te koken. Na controles van Vitens bleek het water echter geen moment verontreinigd te zijn geweest, zie je in de bovenstaande video.

Het advies geldt ook voor plaatsen in de omgeving van Apeldoorn, zoals Beekbergen, Klarenbeek, Loenen en Ugchelen. De verontreiniging is vastgesteld op een locatie van Vitens aan de Amersfoortseweg in Apeldoorn. Het bedrijf zegt dat het risico klein is, maar dat het "geen enkel risico met de volksgezondheid" neemt.

Het kookadvies geldt voor inwoners van de volgende plaatsen: Apeldoorn

Beekbergen

Ugchelen

Radio Kootwijk

Loenen

Hoog Soeren

Klarenbeek

Wenum Wiesel

Lieren

Beemte Broekland

Vaassen

Terwolde

Het kookadvies geldt voor het water dat gebruikt wordt voor onder meer drinken, tanden poetsen, de mond spoelen en bij het koken. Water dat wordt gebruikt voor douchen, in bad gaan of het wassen van de handen hoeft niet te worden gekookt.

Vitens onderzoekt nog hoe de verontreiniging is ontstaan.

