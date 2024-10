Mogelijk pas na weekend water volledig aangevuld na run op Apeldoornse winkels

Na de run op flessen water in Apeldoorn, die volgde op de waarschuwing van drinkwaterbedrijf Vitens voor de E.coli-bacterie in het kraanwater, blijven veel schappen voor water in supermarkten op de Veluwe leeg. Bij een Jumbo-filiaal in Apeldoorn zijn briefjes opgehangen waarin klanten worden geïnformeerd dat de voorraad flessenwater mogelijk pas na het weekend volledig te zijn aangevuld, en ook andere winkels kampen met tekorten die niet snel worden opgelost.

"We hebben gelijk actie ondernomen naar de groothandel en hopen dat we vandaag extra water geleverd krijgen", communiceert de winkel aan de klanten. "We verwachten de voorraad maandag weer op niveau te hebben."

De lege schappen zijn een gevolg van de massale inkoop van flessenwater na de waarschuwing van Vitens. Het kookadvies voor kraanwater geldt voor inwoners van onder andere Apeldoorn, Beekbergen, Ugchelen en Klarenbeek. Klanten wordt geadviseerd kraanwater minstens drie minuten te koken voor consumptie, maar het koken van water blijkt voor velen een onhandige oplossing. Hierdoor is er veel vraag naar flessenwater in de stad.

Bekijk hier voor welke plaatsen het kookadvies geldt.