Run op flessen water in Apeldoorn na waarschuwing voor poepbacterie

In Apeldoorn en omstreken is een run ontstaan op water in flessen. Op beelden op sociale media is te zien hoe mensen hun winkelwagens en auto's volladen met flessen water. Ook gaan er beelden rond van lege schappen in de supermarkten.

Klanten reageren op een waarschuwing van drinkwaterbedrijf Vitens, dat het drinkwater is vervuild met de poepbacterie E.coli. Mensen krijgen het advies het kraanwater tot 14 oktober in elk geval drie minuten te koken. Het gaat om water dat mensen gebruiken om eten en drinken klaar te maken en tanden te poetsen. Handen wassen en douchen kan wel gewoon met het kraanwater.

Het kookadvies geldt voor Apeldoorn en plaatsen in de buurt, waaronder Beekbergen, Klarenbeek, Loenen en Ugchelen. De verontreiniging is vastgesteld op een locatie van Vitens aan de Amersfoortseweg in Apeldoorn.

