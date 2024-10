Waarom E. coli in drinkwater zo gevaarlijk kan zijn en hoe jij jezelf kan beschermen

Escherichia coli, beter bekend als E. coli of de poepbacterie, komt van nature voor in ons darmkanaal. Het helpt ons bij de vertering van voedsel en beschermt tegen schadelijke bacteriën. Maar waarom wordt er dan soms gewaarschuwd voor E. coli in ons drinkwater, en wat kun je doen om jezelf te beschermen?

De E. coli-bacterie kan via besmet drinkwater in het lichaam terechtkomen en ernstige buikklachten veroorzaken. Het RIVM meldt echter dat niet iedereen ziek wordt van de bacterie. Als je wel besmet raakt, kunnen klachten optreden zoals diarree, misselijkheid, buikkrampen en braken. Vooral kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen ernstig risico. In sommige gevallen kan de besmetting leiden tot ernstige uitdroging of zelfs levensbedreigende complicaties.

Er is ook kans op een zeldzame maar gevaarlijke complicatie genaamd HUS (hemolytisch-uremisch syndroom), wat kan leiden tot nierfalen.

Wat kun je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Om jezelf te beschermen tegen een mogelijke E. coli-besmetting, kun je de volgende maatregelen nemen, vooral als je hoort dat het drinkwater in jouw gebied mogelijk besmet is:

Kook het water: Kook het water minstens één minuut voordat je het drinkt of gebruikt voor het bereiden van voedsel. Dit doodt de bacterie en maakt het water veilig. Voor de zekerheid waarschuwen drinkwaterbedrijven vaak om het water drie minuten te koken. Gebruik flessenwater: Totdat de autoriteiten het drinkwater weer veilig verklaren, is het verstandig over te stappen op flessenwater voor zowel drinken als koken. Hygiëne is belangrijk: Was je handen grondig met zeep en water, vooral na toiletbezoek en vóór het bereiden van voedsel. Dit verkleint de kans dat je bacteriën binnenkrijgt.

Wat gebeurt er als je besmet water drinkt?

Wanneer iemand besmet water drinkt, kunnen de eerste symptomen al binnen enkele uren tot dagen optreden. De klachten variëren van milde tot ernstige diarree en buikkrampen, afhankelijk van de hoeveelheid bacteriën en de algemene gezondheid van de persoon. De meeste mensen herstellen binnen een week, maar voor jonge kinderen, ouderen en kwetsbare groepen kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn. Ernstige uitdroging of zelfs nierproblemen zijn dan niet uitgesloten.

Bij vermoeden van besmetting of aanhoudende klachten is het belangrijk om medische hulp in te schakelen. In gevallen van uitdroging of verergering van de symptomen, raadpleeg je huisarts of, bij spoed, de Eerste Hulp of huisartsenpost.