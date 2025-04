Kamer wil dat kabinet transgenderwet binnen een maand intrekt

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de zogeheten transgenderwet binnen een maand intrekt. Die wet is nog niet volledig behandeld door de Kamer, maar een meerderheid wil desondanks dat deze al wordt geschrapt. De wet zou het makkelijker maken om het geslacht in een paspoort te wijzigen.

De motie om de wet in te trekken, gesteund door onder meer coalitiepartijen PVV, NSC en BBB, leidt tot grote verontwaardiging. Verschillende partijen vinden het onbehoorlijk bestuur om een wet in te trekken zonder dat deze volledig is behandeld. Als partijen tegen de wet zijn, hadden ze volgens hen gewoon na de behandeling tegen kunnen stemmen.

Al jaren zijn de wachtlijsten in de transgenderzorg een groot probleem. Nu het genderteam Zuid-Holland ermee stopt, dreigt de situatie voor 900 mensen nóg schrijnender te worden. Wat dat betekent voor de 10-jarige Maartje en haar ouders? Dat zie je in de video bovenaan.

De Kamer had eerder al opgeroepen om te stoppen met de transgenderwet. Toenmalig minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) weigerde toen uitvoering te geven aan die motie, tot woede van de indieners. Ook het huidige kabinet wilde eerst afwachten wat de Kamer met het wetsvoorstel zou doen.

