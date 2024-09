NSC wil alsnog dat 'transgenderwet' wordt ingetrokken

De wet waarmee iemand zijn of haar geslacht in het paspoort kan wijzigen zonder tussenkomst van een deskundige, ook wel bekend als de 'transgenderwet', moet volgens interim-fractievoorzitter van NSC Nicolien van Vroonhoven alsnog worden ingetrokken. Eerder nam de Tweede Kamer een motie hiertoe aan, maar de wet ontbrak op de lijst van wetstrajecten die het nieuwe kabinet stopzet. Samen met de SGP wil zij zich "beraden" op hoe ze die wet alsnog kan blokkeren.

Eerder was er veel commotie over de insteek van NSC ten opzichte van de wet. Partijen vonden het kwalijk dat NSC niet eens over de wet wilde debatteren. VVD en CDA waren ook tegen de wet, maar stemden tegen het voorstel om de wet in te trekken: zij wilden juist in het debat erover ideeën uitwisselen.

Er is altijd veel te doen geweest over de SGP-standpunten op dit vlak. Ruim 75 procent van de Nederlanders vindt dat iedereen die de Nashville-verklaring ondertekent medeplichtig is aan het oproepen tot discriminatie van homoseksuelen en transgenders:

5:41 Driekwart Nederlanders vindt Nashville-verklaring oproep tot discriminatie

Het vorige kabinet legde de wens van de Kamer naast zich neer, omdat ook verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) het niet eens was met de gang van zaken. Het is niet duidelijk waarom het wetsvoorstel nu niet op de lijst van ingetrokken wetten staat. Van Vroonhoven en SGP-leider Chris Stoffer willen daar opheldering over van het kabinet.

