TikTok-hovenier Son knapt gratis tuinen op: 'Ik help mensen die dit zelf niet kunnen'

Een tuin vol onkruid en geen geld of kracht om het zelf op te knappen? Grote kans dat Son uit Breda bij je aanbelt. Met zijn bladblazer, kettingzaag en bezem helpt hij mensen door heel Nederland, en dat doet hij gratis.

Op TikTok post hij onder de naam 'Yard Legend' filmpjes van zijn klussen. Daar heeft hij inmiddels 17.000 volgers. Met de filmpjes wil hij de boodschap overbrengen dat "een beetje meer zorg voor elkaar geen kwaad kan".

Dinsdag is hij in de 'jungle' van alleenstaande vrouw Noeske, die vanwege financiële redenen niet zelf de tuin kan opknappen. Hart van Nederland was erbij, is te zien in bovenstaande video.

Sons passie voor tuinen en de natuur komt niet zomaar ergens vandaan. 11 jaar lang werkte Son als hovenier bij zijn eigen hoveniersbedrijf, vertelt hij aan Hart van Nederland. Uiteindelijk gooide hij het roer om voor een nieuwe uitdaging. Nu rijdt hij het hele land door met tuingereedschap én camera, op zoek naar tuinen die zijn hulp kunnen gebruiken. "Als ik er een zie, dan bel ik aan en bied ik mijn hulp aan. Ik vraag er niets voor terug, behalve toestemming om te filmen."

Persoonlijk verhaal achter verwaarloosde tuin

Volgens Son zijn er veel mensen niet in staat hun tuin bij te houden. "Soms door geldgebrek of omdat ze er lichamelijk niet toe in staat zijn. En regelmatig blijkt er meer aan de hand te zijn." Vaak zit er achter zo'n verwaarloosde tuin een persoonlijk verhaal.