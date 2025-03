Tuincentrum van Tineke moet wijken voor woningbouw: 'Niet te begrijpen'

Tuincentrum Primavera is al ruim vijftig jaar een vertrouwd gezicht aan de Korte Verspronckweg in Haarlem. Maar eigenaresse Tineke van Pel weet niet of haar bedrijf het gaat redden. Als het aan de gemeente Haarlem ligt komen er binnen een paar jaar ruim tweehonderd woningen op het terrein waar nu het tuincentrum staat. En dus moet Tineke mogelijk vertrekken. Voor haar en veel van haar klanten is het niet te begrijpen.

De grond waarop haar tuincentrum staat, is eigendom van NS. Die verhuurt het aan haar via erfpacht. Dat contract loopt tot 2029. Tineke: "Ik ben inmiddels begin 60 en wilde het tuincentrum verkopen. Maar wie koopt er nou een bedrijf dat misschien over vier jaar weg moet?" Ze voelt zich overrompeld: "Het voelt alsof de gemeente over mij heen walst. Zij zijn groot en ik ben klein. Het is iet te begrijpen."

Plannen voor een nieuwe wijk

Volgens de gemeente is de grond hard nodig voor woningbouw. Er ligt een plan voor een autoluwe wijk met 200 woningen, een basisschool, gymzaal en parkeergarage. Daarbij wil de gemeente dat twee derde van de huizen betaalbaar wordt. Om dit voor elkaar te krijgen, is een subsidie van het Rijk toegekend. De voorwaarde is wel dat de bouw voor eind 2032 begint.

De gemeente heeft daarom een zogenoemd voorkeursrecht gevestigd op de grond. Dit betekent dat zij als eerste de grond mag kopen als NS het wil verkopen. "Toen ik vorig jaar bij de NS aanklopte om mijn contract te verlengen, kreeg de gemeente daar lucht van. Kort daarna begonnen zij zich te roeren", vertelt Tineke verder.

Veel onzekerheid

Een verhuizing van het tuincentrum wordt door de gemeente onderzocht, bijvoorbeeld naar de begane grond van een nieuw te bouwen parkeervoorziening op dezelfde plek. Of een andere locatie aan de rand van Haarlem. Maar voor Tineke is dat geen geruststelling. Ze is een petitie gestart om het tuincentrum te behouden, en haalde daar al drieduizend handtekeningen mee op.

Afgelopen donderdagavond stemde de gemeenteraad over een motie om het tuincentrum te behouden. Het scheelde één stem: 19 voor, 20 tegen. Tineke blijft achter met onzekerheid. "Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben."