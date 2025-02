Woningcorporatie is bezwaren nieuwbouw zat: 'Kan heel project stilleggen'

De woningnood in Nederland is gigantisch en woningcorporaties trekken aan de bel. Alleen al in de regio Zwolle en Kampen wachten 90.000 mensen op een huis. Maar bouwprojecten lopen vaak jaren vertraging op door bezwaren van soms slechts een enkele buurtbewoner.

“Eén persoon kan ervoor zorgen dat een heel project compleet wordt stopgezet,” klaagt Gerrit Jan Schothans, directeur van woningcorporatie deltaWonen. “En dat terwijl tienduizenden mensen wanhopig op zoek zijn naar een woning.”

Dat moet veranderen, vindt minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer. Ze wil een nieuwe wet invoeren waarmee bezwaren sneller worden behandeld. “Op dit moment krijgt 40 procent van de bouwprojecten bezwaren, en bij sociale huur is dat zelfs nog meer,” zegt Keijzer. “Mijn plan is om deze zaken direct naar de Raad van State te sturen. Dat kan een jaar tijdswinst opleveren, waardoor woningzoekenden veel eerder een huis krijgen.”

Schothans ziet de plannen als broodnodig. Hij ziet in Kampen een schrijnend voorbeeld van hoe een enkel bezwaar een project jarenlang kan vertragen. “We willen sociale huurwoningen bouwen, maar vanwege klachten over privacy en parkeerproblemen is het plan stilgelegd. Ondertussen stijgen de bouwkosten en wordt het steeds moeilijker om überhaupt nog te bouwen.”

Tien jaar

Volgens de laatste cijfers zoeken in Nederland ruim 450.000 huishoudens naar een woning. Maar door lange bezwaarprocedures en vertragingen in de bouw duurt het soms meer dan 10 jaar voordat een project wordt afgerond. Woningcorporaties en minister Keijzer hopen dat met de nieuwe wet de woningmarkt eindelijk in beweging komt.