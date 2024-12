Bouwen sociale huurwoningen lukt in meeste gemeenten amper

Slecht nieuws voor iedereen die zoekt naar een sociale huurwoning. De regering zet in op bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Maar dat gebeurt lang niet genoeg. Woningcorporaties bouwen te weinig bij. Vooral in gemeenten waar al te weinig sociale woningbouw is, daarover schrijft Trouw dinsdag.

Gemeenten met weinig sociale huurwoningen hebben er de afgelopen jaren ook nog eens nauwelijks nieuwe bijgebouwd, schrijft de krant. Dat is een probleem, omdat er vanwege de extreem lange wachtlijsten juist veel sociale huurwoningen bij moeten komen voor starters of werkenden met een laag inkomen. Die kunnen op de koopmarkt of de duurdere huurmarkt vrijwel niet terecht.

De wachtlijsten voor een huurwoning zijn erg lang, soms moet je wel 15 jaar wachten tot je eindelijk recht hebt op een sociale huurwoning. Maria woont noodgedwongen samen met haar ex-man, waar ze eigenlijk geen contact meer mee wil. Haar verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Dertig procent sociale huur

Dat er veel sociale huurwoningen bij moeten komen, heeft de regering in 2022 afgesproken met onder meer gemeenten en woningcorporaties. Van de 100.000 huizen die er tot 2030 jaarlijks bij moeten komen, zou 30 procent sociale huur moeten zijn, voor het overgrote deel neergezet door corporaties. Twee derde van de nieuwbouw moet 'betaalbaar' worden, zoals dat heet in het jargon; naast sociale huur gaat het dan ook om middenhuur en redelijk geprijsde koopwoningen.