Stuntende motoragent gaat viral op TikTok, video ruim miljoen keer bekeken

Een motoragent uit Brabant is onverwacht viraal gegaan met een opvallend staaltje stuurmanskunst. Op een TikTok-video is te zien hoe hij zonder moeite over een crossbaantje in Uden rijdt. De video is inmiddels al ruim 1,3 miljoen keer bekeken.

Bij Omroep Brabant doet de maker van de video, de 15-jarige Levi, zijn verhaal. De tiener was daar met vrienden toen de wijkagent – na een bijeenkomst over skateboarden – plots besloot om ook een rondje te maken. "Hij begon te rijden en zei: 'Ik kan hier ook vanaf.' En toen ging hij dus op die baan rijden", vertelt Levi aan de regionale omroep.

Politieagent Thijs Roseboom ging in coronatijd viral met filmpjes waarin hij zingend in een politieauto rijdt. Dat zie je in de video bovenaan.

De tiener begon het tafereel te filmen en plaatste het – voor het eerst – op zijn TikTok-account met de naam niemandboeit.15. Die naam bleek ironisch: binnen een dag werd het filmpje een regelrechte hit. Inmiddels is het clipje al meer dan een miljoen keer bekeken.

In de video is te zien hoe de motoragent moeiteloos over de hobbels rijdt, begeleid door de klanken van het nummer Geen Rem van rapper Mensa. Die muziek wordt op TikTok vaker gebruikt bij filmpjes van stunts met crossmotoren en fatbikes.

'Moeten wij eens proberen'

Op sociale media stromen de reacties binnen. "Zoiets moeten wij eens doen, dan krijgen we gelijk een boete omdat het voor kinderen is en niet voor een volwassen mens op een motor," moppert een gebruiker. Een ander vraagt zich af: "Kan hij niet beter aan het werk gaan? Daar betalen we hem toch voor?"

Maar het zijn niet alleen negatieve reacties. "Dit zijn ook gewoon mensen," zegt iemand anders. "Zo kan het ook", schrijft een andere gebruiker.