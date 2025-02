Gevaarlijke afslankmiddelen verhandeld via TikTok en Instagram

Twee afslankpillen die via Instagram en TikTok worden verhandeld, bevatten gevaarlijke stoffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt daarom met een oproep om de capsules niet te gebruiken en om geen afslankproducten te kopen via sociale media.

De waarschuwing geldt voor de tabletten die onder de namen DynaPills en Meri worden verkocht. Beide pillen bevatten de stof sibutramine. Mensen die de stof binnenkrijgen, kunnen last krijgen van een hoge hartslag, hoofdpijn, misselijkheid en braken. De NVWA heeft in de afgelopen jaren meerdere keren gewaarschuwd voor afslankthee met sibutramine, die ook via sociale media werd verkocht. Een vrouw uit Rotterdam werd daarvoor gearresteerd. In 2016 was een jonge vrouw overleden aan hartstoornissen na het drinken van thee met die stof.

In Meri zit ook een andere gevaarlijke stof, namelijk sildenafil. Die verhoogt de potentie en het libido, en mag alleen door artsen worden voorgeschreven. Bij verkeerd gebruik kunnen mensen last krijgen van onder meer hartklachten, diarree en wazig zicht.

ANP