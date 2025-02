Max (21) gaat voor uniek record frikandellen eten: 'Met veel mayo, dan glijdt 'ie lekker naar binnen!'

De frikandel is voor veel mensen een geliefde snack. Maar 406 bruine staven in 28 dagen tijd? Dat gaat misschien wat te ver. Voor de 21-jarige Max uit Arnhem is dit de komende maand zijn doel. Hij wil in februari elke dag één frikandel meer eten dan de dag ervoor. Aan het einde van de maand zou hij dus 406 frikandellen achter zijn kiezen moeten hebben. "Of ik het ga volhouden? Ik denk het niet."

Het zijn de best of both worlds volgens Natasja Warnars uit Dordrecht: frikandellen en wandelen. Met 14 liefhebbers lopen ze een wandeltocht door de binnenstad op zoek naar de snackbar met het bruin fruit, zo is te zien in bovenstaande video.

"Ik hou enorm van frikandellen, dus ik vind het erg leuk dat ik er een challenge van kan maken", vertelt Max in gesprek met Hart van Nederland. Zelf had hij niet gedacht dat zijn uitdaging, die hij deelt op TikTok, zo viraal zou gaan. "Maar de reacties van mijn volgers motiveren me alleen maar om door te gaan. Nu moet ik wel de eindstreep halen."

Maar zo makkelijk is het nog niet om 406 frikandellen in 28 dagen tijd te eten. "Bij vier frikandellen had ik al moeite, maar dat lag aan de speciaalsaus", aldus Max. Het beste is volgens hem om een frikandel lekker te maken "met veel mayo", want "dan glijdt 'ie zo naar binnen toe".

Frikandellington en Jos Brinkie

De eerste dagen van februari zijn de frikandellen vooral een snack, maar in de loop van de maand zouden deze zomaar eens als maaltijdvervanger kunnen dienen. "Ik eet ze nu nog allemaal achter elkaar, maar later deze maand ga ik dat verspreiden over het ontbijt, de lunch en het diner. Tegen het einde van de maand denk ik wel dat ik het echt in mijn dieet moet gaan verwerken", legt hij uit.

Zijn nieuwe eetpatroon is volgens Max "absoluut slecht", maar is voornamelijk bedoeld als "ludieke actie" voor de frikandel. Om het uitdagend te houden, maakt hij verschillende variaties, zoals de 'discodel', een 'frikandellington' (beef wellington, maar dan met frikandel), en een 'Jos Brinkie'. Of hij het gaat volhouden? "Dat denk ik niet, maar ik zet in op 18 dagen." En dat zou met 171 frikandellen al een behoorlijke prestatie zijn.