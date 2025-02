De beste vakanties vind je nu op TikTok: Danila komt rond van 'reis-influencen'

Zelf een hele reis of vakantie uitstippelen is best een gedoe. Soms grijpen mensen daarom naar hulpmiddelen als TikTok en ChatGPT. De een gaat op zoek naar een mooi, afgelegen wit strand en de ander wil vooral iets unieks en graag niet al te duur. En op sociale media krijg je de beste tips zo in je schoot geworpen.

Op TikTok en Instagram geven influencers reistips, delen ze budgetvriendelijke bestemmingen en laten ze zien waar je echt moet zijn. "Je kunt je verlekkeren en ideetjes opdoen," zegt reiscontentmaker Danila.

Danila begon haar reisavontuur door simpelweg haar ervaringen te delen. "Ik ging veel op reis, dus mensen vroegen: hoe doe je dat toch? Ik dacht: ik ga filmpjes maken waarin vragen worden beantwoord." Inmiddels heeft ze een enorm bereik opgebouwd. "Nu heb ik 100.000 volgers op TikTok en 200.000 op Instagram." Haar content blijft niet onopgemerkt. "Ik word inmiddels ook benaderd door bestemmingen en bijvoorbeeld Skyscanner."

Toch is het onderhouden van zo’n platform tijdrovend. "Ik werk er nog drie dagen bij, maar dat gaat straks stoppen. Het is best veel werk."

Kom schat, wij gaan ook

Isabel, die veel weet over reistrends, ziet hoe groot de invloed van sociale media is. "De nieuwe generatie reist milieubewust, wil duurzaam, bijzonder, uniek. Voor hen is TikTok en Instagram dé bron. Ze zien iets moois voorbijkomen en willen daarnaartoe."

Maar ook gezinnen laten zich inspireren. "Bij de 'gewone man' is het vaak de vrouw die een influencer bijvoorbeeld op Ibiza ziet en dan zegt: 'Kom schat, daar gaan wij naartoe met de kinderen'."

Niet alleen verre reizen doen het goed, ook specifieke attracties en bestemmingen worden steeds populairder dankzij TikTok. Lars Jonker maakt video's over bestemmingen, pretparken en hotels. "Dat gaat heel goed, we kunnen ervan leven. We zijn nu vijf jaar bezig en het gaat heel goed. Wij benaderen zelf hotels en bestemmingen." Zo wordt sociale media steeds bepalender voor waar mensen hun volgende vakantie doorbrengen.