Reisbureau maakt comeback dankzij Gen Z, boeken reis te tijdrovend

De generatie die is opgegroeid met internet keert verrassend genoeg steeds vaker terug naar het traditionele reisbureau, meldt de Telegraaf. De reden? Keuzestress. Online platforms bieden een overvloed aan opties, waardoor het boeken van een reis volgens de krant voor sommige jonge reizigers te tijdrovend en ingewikkeld wordt.

Het reisbureau leek al meerdere keren afgeschreven, omdat de internetgeneratie zichzelf wel zou redden met online boekingen. Maar volgens een rondgang van De Telegraaf maakt het fenomeen een comeback, vooral dankzij Gen(eratie) Z. De groep die geboren is tussen 1997 en 2012 ervaart juist dat het vinden en boeken van de perfecte reis te veel tijd in beslag neemt. Dit leidt ertoe dat ze de hulp van reisspecialisten inschakelen.

Aage Dünhaupt van TUI Group bevestigt de trend in de krant. "Een ticket voor een weekendje weg naar Mallorca boekt men wel zelf. Maar we zien een nieuwe trend, waarbij Gen Z iets op Instagram of TikTok ziet dat zich niet eenvoudig laat boeken en zoeken dan een reisspecialist op om precies datgene te regelen dat helemaal 'Insta' is", vertelt hij.