Versturen van post duurder: dit kost een postzegel vanaf volgend jaar

Deze kerst kunnen nog voor de 'oude prijs' een kaartje versturen naar vrienden familie maar vanaf volgend jaar gaat de prijs van een postzegel opnieuw omhoog. PostNL verhoogt per 1 januari namelijk de prijs van een postzegel voor brieven binnen Nederland naar 1,21 euro. Dit is een stijging van zeven cent ten opzichte van de huidige prijs van 1,14 euro. In juli dit jaar was er al een tussentijdse prijsverhoging doorgevoerd.

Tijdens drukke periodes, zoals de zomer- en kerstvakantie, springt het managementteam van PostNL soms bij om te helpen met het zo snel mogelijk bezorgen van brieven en andere poststukken. In de bovenstaande video zie je hoe dat verloopt.

Volgens PostNL is de prijsstijging onvermijdelijk door het steeds verder dalende aantal verstuurde brieven. De kosten voor het bezorgen van post zijn de afgelopen jaren flink toegenomen, terwijl er steeds minder brieven worden verzonden. Vooral consumentenpost, die onder deze tarieven valt, loopt hard terug.

Maurice Unck, directeur Mail bij PostNL, licht de situatie toe: "We bezorgen steeds minder brieven per adres. Twintig jaar geleden waren dat er nog drie per dag, nu zijn het er drie per week. Tegelijkertijd blijven de kosten stijgen, waardoor we genoodzaakt zijn om de prijzen aan te passen."

Kaartje naar buitenland wordt ook duurder

Niet alleen brieven binnen Nederland worden duurder, ook het versturen van post naar het buitenland gaat in prijs omhoog. Het nieuwe basistarief voor buitenlandse zendingen wordt 1,90 euro, een stijging van tien cent.

PostNL geeft aan dat ze ondanks de hogere prijzen blijven werken aan het betaalbaar en toegankelijk houden van hun dienstverlening. Toch zullen veel consumenten de nieuwe tarieven als een flinke verhoging ervaren. PostNL benadrukt echter dat deze aanpassing nodig is om de stijgende kosten te dekken en de postbezorging rendabel te houden.

ANP