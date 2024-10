PostNL mag langer doen over postbezorging

Als het aan het kabinet ligt, mag PostNL er straks een dag langer over doen om brieven te bezorgen. De termijn gaat van maximaal 24 uur naar 48 uur. Een brief die op maandag op de bus gaat, moet - waarschijnlijk vanaf 2026 - uiterlijk op woensdag worden bezorgd, staat in het voorstel van minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken.

De bewindsman verbindt daar wel voorwaarden aan. PostNL moet zich verder wel aan de wettelijke regels houden, en krijgt geen financiële steun van de overheid. Voor medische post en rouwpost blijft gelden dat ze binnen een dag bezorgd moeten zijn.

André Meure is pakketbezorger bij PostNL. Hij vertelt over een incident met een oudere dame dat hij heeft meegemaakt toen hij aan het werk was:

2:17 Pakketbezorger bezorgt niet alleen, maar let ook op ouderen

Kosten hoog

PostNL heeft het al langer zwaar: er worden minder brieven gestuurd en de kosten van onder meer arbeid zijn hoog voor het bedrijf. Eerder dit jaar vroeg PostNL dan ook al om de wettelijke termijnen op te rekken naar twee dagen, en het bedrijf heeft al besloten om vanaf volgend jaar maximaal 48 uur te doen over zakelijke post. Het liefst wil het bedrijf uiteindelijk naar een termijn van drie dagen voor post. Daar wil Beljaarts nu nog niet aan, laat hij weten.

Beljaarts is, net als zijn voorganger, niet te spreken over de slechte kwaliteit van postbezorging. Deze is "niet langer acceptabel", vindt hij. Het plan om PostNL voor brieven wat meer tijd te geven, kan erbij helpen de kwaliteit te verbeteren. Hij wijst op onderzoek dat uitwijst dat consumenten en bedrijven betrouwbaarheid belangrijker vinden dan bezorgsnelheid.

ANP