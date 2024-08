PostNL vraagt overheid om hulp: postbezorging onder druk door stijgende kosten

PostNL heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw minder brieven bezorgd. Volgens het postbedrijf staat de stabiliteit van de postdienstverlening steeds verder onder druk. Daarom vraagt PostNL nu een financiële bijdrage van het Rijk en pleit het bedrijf voor een aanpassing van de postwet, zodat brieven minder vaak bezorgd hoeven te worden.

In de maanden april tot en met juni bezorgde PostNL 1,3 procent minder brieven dan een jaar eerder. Zonder de verkiezingspost zou de daling zelfs 5,9 procent bedragen. In de eerste helft van dit jaar was er sprake van een daling van 7 procent. Door de hogere arbeidskosten bedroeg de winst van de postdivisie in het eerste halfjaar slechts 1 miljoen euro.

Staatssteun

"Dit onderstreept de urgentie en noodzaak tot verandering," zegt topvrouw Herna Verhagen van het postbedrijf. "We streven naar een verandering van de dienstverlening voor post naar standaard bezorging binnen twee dagen en op termijn binnen drie dagen."

In andere landen wordt post al minder vaak bezorgd en krijgen postbedrijven financiële steun van de overheid, aldus Verhagen. "PostNL heeft het lang zelf kunnen doen. Nu geven we aan dat we, naast een aanpassing van het servicekader, ook kijken naar een financiële bijdrage om stabiliteit te kunnen blijven garanderen."

Hoe hoog die bijdrage moet zijn, liet Verhagen in het midden. Ze benadrukte wel dat een winst van 1 miljoen euro over het eerste halfjaar te weinig is, vooral als het bedrijf ook goede arbeidsvoorwaarden wil blijven bieden en wil investeren in het netwerk.

De overheid laat momenteel onderzoek doen naar mogelijke maatregelen, zoals het verlengen van de bezorgtijd met ingang van 2025. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek worden verwacht.

Wel fors meer pakketten

Ondanks de daling in brievenverzending steeg de omzet van PostNL in het tweede kwartaal met 3 procent naar 795 miljoen euro. De hoeveelheid verwerkte pakketten nam in dezelfde periode met 6 procent toe.

