Pakketbezorgers kunnen zorgwekkende situaties melden: 'Extra ogen in wijk'

Zeven op de tien bezorgers maakt zich wel eens zorgen over iemand bij wie zij een brief of pakketje bezorgen, blijkt uit onderzoek van PostNL. In samenwerking met brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland heeft het postbedrijf daar een speciaal meldpunt voor bedacht. Is er vermoedelijk iets niet in de haak? Dan kunnen bezorgers dit anoniem melden bij zorgverleners.

Die extra ogen in de wijk kunnen van groot belang zijn, weet ook André Meure. Hij is al 39 jaar trouw postbezorger. Sinds 1999 is hij overgestapt op het bezorgen van pakketten. “Dit werk is mijn leven. Het is echt het mooiste om te doen. Op het moment dat de deur opengaat, heb ik gelijk contact met de mensen."

Ik vind mijn werk leuk om te doen, maar hou vooral ook van het contact met de mensen. André

Vaak is het zo dat als het oudere mensen zijn, André schuin achter hen langs kijkt. "Ik let op bijvoorbeeld verwaarlozing. Ik vind mijn werk leuk om te doen, maar hou vooral ook van het contact met de mensen."

Incident

Vorig jaar heeft André een incident meegemaakt met een oudere dame in een flat. "Ik moest bij haar een pakket afleveren en ik weet dat zij áltijd thuis is. Ze heeft een klein hondje dat altijd blaft. Ik belde aan en er gebeurde niets. Ik ben toen vertrokken, maar bleef een raar gevoel houden."

De volgende dag ging de pakketbezorger terug. "Ik had toen geen pakket en heb opnieuw aangebeld. Ze vertelde mij toen dat ze die dag ervoor was gevallen. Toen dacht ik: hier moet verandering in komen."

Sindsdien heeft PostNL in samenwerking met Sociaal Werk Nederland gewerkt aan een werkbare oplossing. Post- en pakketbezorgers hebben een werk-app op hun telefoon. Wanneer zij een zorgwekkende situatie constateren, dan kunnen zij dit melden via diezelfde app.

Belangrijke pilaar in woonwijk

"De bezorger geeft uitsluitend de postcode en huisnummer door. Zij zijn geen sociaal werker, dus de verdenking of aard van de melding blijft een zorgtaak voor zorgprofessionals", benadrukt een woordvoerder van PostNL. "Maar bezorgers zijn wel een belangrijke pilaar in een woonwijk." Het postbedrijf kijkt tevreden terug op de eerste fase van het project.

Ook Sociaal Werk Nederland is enthousiast. "Eind 2023 zijn we deze samenwerking met PostNL aangegaan. Inmiddels doen 175 gemeenten mee. Het is een mooie manier om extra ogen in de maatschappij te hebben."