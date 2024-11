Parttimers gaan volgend jaar waarschijnlijk meer belasting betalen

Parttimers met een minimumloon krijgen vanaf 2025 mogelijk te maken met een flinke tegenvaller. Ondanks een bruto loonsverhoging zullen zij netto slechts een klein bedrag extra overhouden. Volgens berekeningen van HR-dienstverlener Visma Raet komt dit door wijzigingen in de algemene heffingskorting, waardoor lagere inkomens relatief meer belasting gaan betalen.

Nederland kent een enorme berg aan vacatures, meer dan een miljoen. Werkgeversvereniging AWVN pleit er daarom voor dat parttimers meer uren gaan werken, vertellen ze in bovenstaande video.

Zo ziet een parttimer met een 32-urige werkweek zijn nettoloon met slechts 11,10 euro per maand stijgen, wat neerkomt op een toename van 0,59 procent. Voor iemand met een 24-urige werkweek is de stijging zelfs maar 1,45 euro. Dit staat in schril contrast met iemand met een fulltime dienstverband van 36 uur. Die gaat 40,72 euro netto meer ontvangen.

Parttime dienstverband Stijging per maand (netto) 32 uur 11,10 euro 24 uur 1,45 euro 16 uur 7,38 euro 8 uur 11,40 euro

Meer uren, meer voordeel

De verschillen lopen verder op bij langere werkweken. Voor een 38-urige werkweek stijgt het netto salaris met 52,82 euro (2,48 procent), terwijl een fulltime dienstverband van 40 uur zelfs een netto stijging van 58,16 euro (2,64 procent) laat zien.

Fulltime dienstverband Stijging per maand (netto) 36-uurscontract 40,72 euro 38-uurscontract 52,82 euro 40-uurscontract 58,16 euro

Het verschil wordt veroorzaakt door een verlaging van de algemene heffingskorting, die dit jaar op Prinsjesdag is aangekondigd. "Vanaf 1 januari wordt de algemene heffingskorting verlaagd, waardoor er bij een lager salaris gestart wordt met het betalen van belasting en die belasting voor lagere inkomens ook nog eens hoger uitvalt vanaf 2025", legt een woordvoerder van Visma Raet uit.

Heffingskorting raakt parttimers

"Parttimers die het minimumloon verdienen, gaan volgend jaar meer belasting betalen dan nu," aldus de woordvoerder. Hoewel de plannen nog niet definitief zijn en afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer, geven de berekeningen een duidelijk beeld van de impact.