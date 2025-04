Omroep NTR verdwijnt van de buis door hervorming publieke omroep

Minister Eppo Bruins (Media, NSC) maakt een einde aan de NTR bij de hervorming van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Bekende programma's van de omroep zijn onder meer Het Klokhuis, Het Sinterklaasjournaal, Nieuwsuur en Andere Tijden. Deze programma's verdwijnen niet, het is de bedoeling dat deze programma's worden ondergebracht in de vier of vijf omroephuizen waarin Bruins alle omroepen wil onderbrengen.

Het is de bedoeling dat de redacties en medewerkers van de NTR gewoon hun werk kunnen blijven doen na de hervorming. Of programma's als het Sinterklaasjournaal en Nieuwsuur in dezelfde vorm blijven bestaan, is volgens Bruins aan de nog op te richten omroephuizen. Hij zegt dat de politiek niet bepaalt wat wordt uitgezonden. Het is volgens de minister de bedoeling dat onafhankelijke journalistiek blijft bestaan, maar hoe is dus aan de omroephuizen.

De hervorming van de NPO komt in de tijd dat het al rommelt achter de schermen. Bij De Oranjezondag reageren gasten op het nieuws dat er is geklaagd over een onveilige werksfeer onder NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang.

Bij de NTR werken zo'n vierhonderd mensen, inclusief freelancers. Die hoorden vrijdag voor het eerst van het plan. “Hoe kan ik voor vierhonderd mensen een veilige werkomgeving garanderen als zo’n Kamerbrief plotseling op de mat landt?”, vertelt Goes tegen het AD. Hij noemt het schrappen van de NTR een onlogisch besluit zonder duidelijke uitleg.

De NTR ontstond in 2010 uit een fusie van NPS, Teleac en RVU en heeft een wettelijke taak om programma’s te maken over kunst, cultuur, educatie en diversiteit. Naast populaire kinderprogramma's was de omroep ook verantwoordelijk voor succesvolle titels als Dream School, Het Verhaal van Nederland en Klikbeet.

Brede hervorming publieke omroepen

De plannen zijn onderdeel van een brede hervorming van de publieke omroep, die hervorming moet per 2029 ingaan. Van de elf huidige omroepen blijven er nog maar vier à vijf over. De NOS en NPO blijven los van de omroephuizen bestaan en de NTR verdwijnt volledig. Ook komen er maximale termijnen voor bestuurders. Dat staat in een Kamerbrief die vrijdag is verstuurd.

Minister Bruins stelt daarin dat het educatieve aanbod voor kinderen behouden moet blijven, ook al verdwijnt de NTR. Hoe dat precies wordt ondergebracht bij de overblijvende omroepen is nog onduidelijk.

Met de hervorming wil minister Bruins dat de bestuurlijke laag binnen de publieke omroep veel kleiner wordt. Nu heeft elke omroep nog een eigen bestuur, dat wordt in 2029 per omroephuis. De hervorming moet ook de sociale veiligheid vergroten, maar hoe dat precies gebeurt, moet nog worden uitgezocht samen met de NPO.