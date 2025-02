KRO-NCRV stopt per direct met 'Spoorloos' na fouten

De KRO-NCRV stopt per direct met Spoorloos. Het programma raakte de afgelopen tijd in opspraak toen bekend werd dat een aantal deelnemers aan de verkeerde biologische families was gekoppeld. "Met een zwaar gemoed, maar in volle overtuiging kiezen we ervoor om te stoppen met Spoorloos", zegt mediadirecteur Sandra Hilster.

"Wij hebben Spoorloos 35 jaar lang gemaakt vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om te weten waar hij of zij vandaan komt", stelt Hilster. "Het spijt ons enorm dat daarbij twintig tot dertig jaar geleden een aantal mensen aan de verkeerde families is gekoppeld. Het intense verdriet dat dit veroorzaakt heeft, kunnen we onmogelijk wegnemen. Hoe graag we dat ook zouden willen."

Schikkingen met gedupeerden

De omroep blijft met oud-deelnemers in gesprek "over hoe we hen kunnen bijstaan op emotioneel en financieel vlak". Volgens Hilster is de KRO-NCRV met een aantal van hen "al op een prettige manier tot overeenstemming gekomen". De omroep zegt de komende tijd "alles op alles" te zetten om er met de overige gedupeerden uit te komen. Enkele oud-deelnemers die verkeerd gematcht waren, stapten vorig jaar naar de rechter nadat pogingen om te schikken waren mislukt.

Misdaadjournalist Kees van der Spek onthulde in 2022 dat deelnemers van het programma in Colombia aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld. En ruim een week geleden kwam een nieuwe gedupeerde naar voren. De vrouw, Marthainès de Vries, werd door Spoorloos aan een familie gekoppeld die ruim twintig jaar later niet haar echte familie bleek te zijn. Toen zij later zelf haar biologische familie vond, waren haar ouders al overleden. "Ik ben zó verdrietig, en zó boos op Spoorloos. Als de redactie haar werk goed had gedaan, had ik nog negen jaar met mijn echte moeder kunnen doorbrengen en elf jaar met mijn vader", zei zij in een artikel in de Volkskrant. " Nu zijn ze dood. Die tijd krijg ik nooit meer terug."

Panel voor stoppen

Het besluit van de publieke omroep kan wel rekenen op steun van de meeste Nederlanders, zo bleek uit eerder representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. Zo vond 56 procent dat het programma beter niet door kon gaan vanwege de fouten. 44 procent was nog wel voorstander voor het laten doorgaan van het programma.

Hart van Nederland/ANP