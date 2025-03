Omroepmedewerkers starten actie om bezuinigingen terug te draaien

Ruim duizend programmamakers, journalisten en medewerkers van de publieke omroepen zijn een actie gestart om de bezuiniging van ruim 150 miljoen euro op de NPO terug te draaien. Het gaat om medewerkers van alle omroepen behalve de altijd neutrale NOS, melden de initiatiefnemers aan het ANP. De bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd zouden vanaf 2027 moeten ingaan.

Bij De Oranjezondag reageren gasten op het nieuws dat er is geklaagd over een onveilige werksfeer onder NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang.

Mail sturen met zorgen

Om de actie kracht bij te zetten is maandag de website beschermdepubliekeomroep.nl gelanceerd. Op die site is een knop te vinden waarop medestanders kunnen drukken om het doel te steunen van de actievoerders. Daarnaast kunnen bezoekers van de website een directe mail sturen naar de partijen in de Tweede Kamer om hun zorgen uit te spreken.

"Toen het kabinet eind vorig jaar een bezuiniging van ruim 150 miljoen aankondigde, bleef het helaas oorverdovend stil in Hilversum", zegt programmamaker en initiatiefnemer van de actie, Hubert van der Want. "Maar nu we zien hoe er in een land als Amerika wordt omgegaan met de vrije pers, groeit over die stilte het ongemak bij een grote groep medewerkers van de publieke omroep. We voeren actie om de publieke omroep te beschermen. Want waar de vrije pers verzwakt, brokkelt de democratie af."

ANP