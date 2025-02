NPO-baas door tientallen medewerkers nu zelf beticht van creëren angstcultuur

Tientallen huidige of recent vertrokken medewerkers van de NPO hebben bij de raad van toezicht (rvt) van de publieke omroep geklaagd over een onveilige werksfeer onder NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang. Dat meldt het AD, dat samen met Investico uitgebreid onderzoek deed naar de klachten over Leeflang. De klachten gaan onder meer over intimidatie, het negeren van collega's en verbale agressie.

In bovenstaande video wordt uitgelegd hoe de Commissie-Van Rijn vorig jaar al grote misstanden binnen de NPO aan het licht bracht. Uit het onderzoek bleek dat veel medewerkers zich onveilig voelden door intimidatie, machtsmisbruik en een gebrek aan ingrijpen van de top.

(Oud-)medewerkers zeggen dat de machtige positie van de organisatie bijdraagt aan de interne onveiligheid. Een oud-leidinggevende zegt dat mensen "met knikkende knieën" binnenkwamen om te praten. Een andere medewerker spreekt van een "buitengewoon griezelige cultuur". Het AD schrijft dat meerdere oud-medewerkers met een geldbedrag en geheimhoudingsverklaring zijn vertrokken.

De eerste meldingen over Leeflang kwamen in het najaar van 2023 bij de Ondernemingsraad (OR) van de NPO. Leeflang zou in gesprekken "intimiderend" zijn en "twee gezichten" hebben. De OR bevestigt aan het AD klachten te hebben ontvangen.

Noodklok

Paul Doop, voormalig NPO bestuurslid, deed in maart zijn beklag bij rvt-voorzitter Tjibbe Joustra omdat hij het gevoel had de noodklok te moeten luiden. Dat was een maand na het verschijnen van het rapport-Van Rijn over de sociale veiligheid bij de publieke omroep. Volgens hem was er sprake van "een angstcultuur" onder Leeflang. Ook zou zij "meer denken in termen van vergelding/straffen in plaats van verzoening en mededogen". Doop vertrok in juli 2024 als bestuurder.

Frederieke Leeflang ontkent dat ze grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond in haar functie als bestuursvoorzitter van de NPO. Wel heeft ze signalen gekregen dat er meldingen over haar zijn gedaan, bevestigt ze aan het AD.

"We krijgen allemaal signalen. Het zou raar zijn als mij dat, in deze positie, niet zou overkomen", reageert Leeflang. "Mensen vinden soms dat ik heel duidelijk ben, bijvoorbeeld omdat ik dingen benoem. Of omdat ik ze heb aangesproken op hun functioneren. Maar grensoverschrijdend? Nee."

Leeflang noemt het "professioneel" dat er afgelopen najaar nog steeds signalen waren. "Dit is volwassen worden. Dit is hygiëne. Bovendien is het vandaag de dag wel zo dat als je mensen aanspreekt op hun functioneren, heel snel de veiligheidskaart wordt getrokken. Dat is ook niet de kant die we op moeten."

ANP