WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes stopt na onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Bert Huisjes stopt als hoofdredacteur van omroep WNL. De raad van toezicht van WNL liet vrijdag weten na onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen WNL "geen juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag" van Huisjes te zien.

Wel heeft zijn "té directieve stijl en soms horkerige manier van leidinggeven" bij medewerkers tot "verdriet, gevoelens van onveiligheid en onzekerheid" geleid.

Eerder dit jaar kwamen bij een andere omroep, Ongehoord Nederland, ook diverse geluiden van wangedrag naar boven.

Veranderingen doorgevoerd

De RvT van WNL laat weten het te betreuren dat medewerkers zich onprettig hebben gevoeld bij de omroep. Ook meldt de raad dat Huisjes op zijn handelen heeft gereflecteerd en erkent dat er sprake is geweest van genoemde stijl van leidinggeven. Bij de omroep worden de komende tijd veranderingen doorgevoerd "om van WNL een inspirerend omroepbedrijf te maken waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt", aldus de RvT.

Het AD publiceerde eerder dit jaar over ongewenst gedrag van bestuurder en hoofdredacteur Huisjes. Dat was voor de raad van toezicht aanleiding om een onderzoek in te stellen. Huisjes zette gedurende de loop van het onderzoek een stap opzij.

Huisjes blijft voorlopig nog wel aan als bestuurslid.

ANP