ON!-voorzitter Arnold Karskens op non-actief gezet na klachten

Voorzitter Arnold Karskens van Ongehoord Nederland is door de Raad van Toezicht op non-actief gesteld. Dat laat de omroep weten op X. De aanleiding is "een aantal serieuze klachten vanuit de eigen organisatie over zijn functioneren".

Volgens de Raad van Toezicht kwamen klachten binnen over onder meer een "onveilige werksfeer en een angstcultuur". Daarnaast zouden mensen een "beperking van de vrijheid van meningsuiting" voelen en zou Karskens "vrouwonvriendelijke opmerkingen" hebben gemaakt naar vrouwelijke medewerkers.

"U bent door de Raad van Toezicht hierop aangesproken, maar u heeft deze situatie feitelijk in stand gelaten", schrijft de raad aan Karskens.

'Geen contact opnemen'

De klachten worden nader onderzocht, laat de omroep weten, "maar zijn van dien aard dat de Raad van Toezicht in afstemming met de Ledenraad deze stap genomen heeft". Karskens heeft per direct zijn werkzaamheden moeten neerleggen en mag geen contact opnemen met "bij en voor Ongehoord Nederland werkzame en betrokken personen", schrijft ON!.

Karskens deelt het nieuws zelf ook op X en spreekt van "valse en anonieme aantijgingen" en een "coup". Volgens de Raad van Toezicht is daarvan "absoluut geen sprake".

Raisa Blommestijn

Presentatrice Raisa Blommestijn maakt zaterdag ook bekend terug te keren bij de omroep. Zij stopte begin dit jaar nadat Karskens haar had gevraagd te stoppen met het geven van haar mening op X.

"Gelukkig wordt nu door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met terugwerkende kracht erkend dat ik onheus bejegend ben. Zij hebben mij gevraagd terug te keren naar de omroep, iets dat ik heb toegezegd na de non-actiefstelling van Karskens", aldus Blommestijn op X.

Karskens verzoekt de Raad van Toezicht de schorsing terug te draaien. Ook wil hij dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan.

