NPO-baas Frederieke Leeflang stopt na klachten over bestuursstijl

Frederieke Leeflang stopt als bestuursvoorzitter van de NPO. Dat heeft ze besloten in overleg met de raad van toezicht. Eind februari publiceerden het AD en Investico een onderzoek naar Leeflang waarin tientallen (oud-)medewerkers van de NPO klaagden over haar bestuursstijl. Voormalig NPO-bestuurder Paul Doop sprak van "een angstcultuur".

Mediakenner Victor Vlam reageerde eerder op het nieuws over Leeflang. Dat zie je in bovenstaande video.

Bij de ondernemingsraad van de NPO en een vertrouwenspersoon kwamen klachten binnen over Leeflang. Er zou sprake zijn geweest van onder meer intimidatie en verbale agressie. Leeflang ontkende in het AD dat zij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.

"Ik heb mij ruim drie jaar met hart en ziel ingezet met maar één belang voorop, dat van de publieke omroep. De publieke omroep staat voor grote opgaven en heeft een essentiële rol in onze samenleving", zegt Leeflang dinsdag in een persverklaring. "Het mag niet zo zijn dat discussie over mij dat belang in de weg staat." De raad van toezicht dankt Leeflang voor "haar grote inzet voor de publieke omroep en de NPO in het bijzonder".

Actie

Vrijdag sprak minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met Tjibbe Joustra, voorzitter van de raad van toezicht van de NPO, over onder meer de situatie rond Leeflang. Joustra beloofde toen "op de kortst mogelijke termijn gepaste actie te ondernemen".

Leeflang begon op 1 januari 2022 als bestuursvoorzitter van de NPO. Zij volgde toen Shula Rijxman op. Vorig jaar werd zij in die rol geconfronteerd met het kritische rapport van de commissie-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep.

De raad van toezicht komt "op korte termijn" met meer informatie over de interimvervanging van Leeflang.