Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker

Darmkanker is 1 van de 5 meest voorkomende vormen van kanker in Nederland, en treedt steeds vaker op bij jonge personen: twintigers, dertigers en veertigers. Artsen vrezen dat over 5 jaar zo'n 20 procent van de darmkankerpatiënten jonger dan 50 jaar is. Een duidelijke oorzaak voor die stijging is nog niet aangetoond, maar volgens het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL) speelt onze veranderende leefstijl hierbij een belangrijke rol.

Het AVL doet sinds begin dit jaar uitgebreid onderzoek naar de risicofactoren. De toename bij jonge mensen lijkt namelijk hand in hand te gaan met onze veranderende leefstijl, waaronder het kopen en eten van zeer bewerkte producten, legt deskundige Karen Bolhuis uit in bovenstaande video.

Daarnaast vergroten overgewicht en weinig beweging op hun beurt de kans op deze ingrijpende vorm van kanker. Dat wil echter niet zeggen dat gewicht de doorslaggevende factor is, darmkankerpatiënten hebben ook vaak geen overgewicht. Sterker nog: vaak lijken zij op papier kerngezond.

Revalideren

Als er wel bestraling plaatsvindt, zijn veel patiënten daarna 'schoon', maar niet zonder een lang revalidatieproces. Een (tijdelijke) stoma, aanhoudende drang om naar de wc te moeten, dunne ontlasting en bij vrouwen een vervroegde overgang zijn allemaal veelvoorkomende problemen na behandeling.

Ik heb tientallen bestralingen gehad in combinatie met chemo Britt

Daar weet Britt Nieuwenhuis alles van. Bijna 3 jaar geleden, op 32-jarige leeftijd, kwam voor de moeder van twee de klap: endeldarmkanker. Haar behandeling begon gelijk. "Ik heb tientallen bestralingen gehad in combinatie met chemo, naderhand is er een tijdelijke stoma geplaatst", vertelt Nieuwenhuis.

Als gevolg van de bestraling van haar volledige bekken begon bij Nieuwenhuis al snel daarna de overgang. "Ik ben ook nog bij de gynaecoloog langsgeweest om mogelijk eitjes in te vriezen. Dat heb ik niet gedaan omdat ze niet konden garanderen dat mijn baarmoeder sterk genoeg was om een derde kindje te dragen."

Het leven van Nieuwenhuis, ziet er als gevolg van haar kanker heel anders uit dan voorheen.