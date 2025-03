Steeds meer mensen krijgen huidkanker, recordaantal diagnoses gesteld

Van alle vormen van kanker komt huidkanker het meest voor in Nederland. Daarnaast is het ook nog eens de snelst toenemende vorm van kanker. Uit voorlopige cijfers blijkt dat maar liefst 25.281 mensen een nieuwe diagnose huidkanker kregen, ten opzichte van 24.317 mensen in 2023. En het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verwacht dat de aantallen voorlopig alleen maar blijven stijgen.

Elk jaar krijgen minstens 7.000 mensen kanker door blootstelling aan de zon op hun werk. Dat gebeurde ook bij dakdekker Ed van der Want, hij vertelt erover in de bovenstaande video.

Volgens de organisatie krijgen jaarlijks bijna 75.000 mensen te horen dat ze huidkanker hebben. Dit betekent dat een gemiddeld ziekenhuis drie van deze diagnoses per dag stelt. De ziekte heeft niet alleen impact op patiënten, maar ook op de zorg. Veel mensen moeten regelmatig terugkomen voor controle, omdat de kanker kan terugkeren, zegt IKNL.

Recreatieve zonblootstelling

Eén van de grootste oorzaken van huidkanker is langdurige blootstelling aan de zon. En hoewel de bewustwording rondom huidkanker is toegenomen, blijft het diagnoseaantal stijgen. Dit komt doordat het zongebruik in Nederland de afgelopen jaren sterk is veranderd: waar vroeger mensen vooral werkend in aanraking kwamen met de zon, is er tegenwoordig meer recreatieve zonblootstelling, zoals tijdens vakanties of door zonnebankgebruik. Dit leidt tot meer gevallen van huidkanker, vooral bij jongere mensen.

Bij twee op de drie huidkankerpatiënten gaat het om een basaalcelcarcinoom. Dat is een kwaadaardig plekje op de huid, maar het groeit langzaam en zaait bijna nooit uit. Verreweg de meeste patiënten genezen ervan, maar ze hebben soms meerdere behandelingen nodig. Ook het zogenoemde plaveiselcelcarcinoom, een andere vorm van huidkanker, komt relatief vaak voor. Die vorm is eveneens goed te behandelen en de vooruitzichten van patiënten zijn goed.

Sterftecijfer stabiel

Jaarlijks krijgen ruim 8.000 mensen de diagnose melanoom. Die vorm van huidkanker kan wel gevaarlijk zijn door uitzaaiingen. Het aantal mensen dat sterft door de ziekte is sinds 2010 min of meer stabiel. Jaarlijks overlijden ongeveer 950 patiënten door verschillende soorten huidkanker.

Hart van Nederland / ANP