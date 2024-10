Slim boodschappen doen? Deze producten zijn nu veel duurder of juist goedkoper

Hoewel de hoge inflatie door de oorlog in Oekraïne afneemt, blijven sommige supermarktprijzen nog steeds stijgen. Maar niet alle producten worden duurder: sommige zijn juist goedkoper dan vorig jaar. Wil je slim en voordelig boodschappen doen? In dit artikel lees je welke producten je beter kunt vermijden en welke nu voordeliger zijn.

De supermarktprijzen zijn per categorie bijgehouden door onderzoekers van Rabobank. In een rapport van RaboResearch blijkt dat sommige producten enorm veel duurder zijn geworden in een jaar tijd. De peildatum is 13 september 2024. Gelukkig zijn er ook producten die juist wat voordeliger zijn ten opzichte van een jaar geleden.

Besparen in de supermarkt kan ook door goed je kassabon te controleren:

1:00 Supermarkten maken nog steeds veel fouten op kassabonnen

Frisdranken en energiedrankjes duurder

Vooral frisdranken en sappen zijn flink in prijs gestegen, net als siroop en energiedrankjes. Het goede nieuws is dat gezonde producten juist betaalbaarder zijn geworden, zoals brood, verse melk en eieren. Bekijk hieronder welke vijf producten procentueel het meest in prijs zijn gestegen en welke producten juist in prijs zijn gedaald.

Top 5 duurdere producten Top 5 goedkopere producten Sappen (+20,1%) Eieren (-7,3%) Frisdranken (+16,9%) Vers brood (-1,5%) Siropen (+15,6%) Margarine (-1,4%) Olie en bakvetten (+13,1%) Pannenkoeken (-1,1%) Energiedrank (+12,9%) Verse melk (-0,9%)

Bron: RaboResearch