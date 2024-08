Inflatie stijgt licht: vooral woninghuren en tabak drijven kosten op

Het dagelijks leven is afgelopen maand weer duurder geworden dan dezelfde maand vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de kosten voor goederen en diensten gemiddeld zo'n 3,7 procent gestegen. Deze stijging is gelijk aan de eerder gemelde snelle raming. In juni en mei was de inflatie respectievelijk 3,2 en 2,7 procent.

De hogere inflatie komt vooral door de stijging van de woninghuren. De voorlopige cijfers van het CBS tonen aan dat de huren in juli 2024 gemiddeld 5,5 procent hoger waren dan een jaar eerder. Ter vergelijking, in juli 2023 was deze stijging slechts 2 procent. Ook de prijzen van tabak droegen bij aan de hogere inflatie.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Motorbrandstoffen drukken inflatie licht

Aan de andere kant hadden de motorbrandstoffen een verlagend effect op de inflatie. Hoewel motorbrandstoffen in juli 1,5 procent duurder waren dan in dezelfde maand vorig jaar, was deze prijsstijging in juni nog ruim 10 procent.

Volgens de Europese rekenmethode, die geen rekening houdt met de kosten voor het wonen in een eigen woning, was de Nederlandse inflatie in juli 3,5 procent, een lichte stijging ten opzichte van 3,4 procent in juni. Deze inflatie ligt boven het gemiddelde van de eurozone, waar de inflatie toenam van 2,5 naar 2,6 procent.

Renteverlaging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent. Sinds medio 2021 lag de inflatie in het eurogebied elke maand boven dat niveau. De centrale bank in Frankfurt nam in juli nog een rentepauze, nadat de rente in juni voor het eerst in jaren werd verlaagd. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd winnen om er zeker van te zijn dat de inflatie verder afkoelt voordat de rente opnieuw wordt verlaagd.

Of de rente bij de volgende vergadering in september verder omlaag kan, hangt volgens ECB-president Christine Lagarde af van de economische cijfers in de komende tijd. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de ECB in september opnieuw met een renteverlaging komt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP