Inflatie stijgt opnieuw: vooral voedings- en genotmiddelen duurder

De inflatie in Nederland is in juni gestegen naar 3,2 procent op jaarbasis, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is een stijging ten opzichte van mei en april, toen de inflatie nog op 2,7 procent lag.

De hogere inflatie zou vooral komen door stijgende prijzen van voedings- en genotmiddelen. Interessant genoeg waren de prijzen van energie, inclusief motorbrandstoffen, in juni juist iets lager dan in mei, wat een kleine verlichting biedt in de totale stijging van kosten.

Volgens de Europese geharmoniseerde rekenmethode, die iets verschilt van de CBS-methode, was de inflatie in Nederland in juni 3,4 procent, vergeleken met 2,7 procent in mei. Deze Europese methode houdt geen rekening met de kosten voor het wonen in een eigen woning, wat de verschillen in percentages verklaart.

ANP