Inflatie weer opgelopen in juli, bereikt hoogste punt in een jaar

Het leven in Nederland is in juli opnieuw duurder geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de inflatie de afgelopen maand opgelopen naar 3,7 procent. Dat is het hoogste punt dat de inflatie het afgelopen jaar bereikte.

In juni liep de inflatie al op tot 3,2 procent, van 2,7 procent in mei. Volgens het CBS is de gestegen inflatie onder meer het gevolg van hogere prijzen voor voedingsmiddelen, dranken en tabak.

Die werden in juli 5,4 procent duurder, vergeleken met een prijsstijging van 4,4 procent in juni. Ook de prijzen van diensten liepen in juli verder op met 5,7 procent, tegen 4,6 procent in juni. De prijzen van energie, inclusief motorbrandstoffen, waren in juli juist veel minder hoog dan in juni.

Tabak

In juni werd de inflatie ook al gestuwd door hogere prijzen van tabak. Per 1 april 2024 zijn de accijnzen op tabak namelijk verhoogd. Een accijnsverhoging werkt volgens het CBS met wat vertraging door in de verkoopprijzen, omdat er in de eerste maanden na de accijnsverhoging nog tabaksvoorraden met oude accijnstarieven worden verkocht. Ook hogere kledingprijzen zorgden volgens het CBS in juni voor een stijging van de inflatie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP