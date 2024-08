Verspakket of losse ingrediënten kopen in de supermarkt: dit is goedkoper

Als je een lange werkdag achter de rug hebt, is het makkelijk om de hele route door de supermarkt te mijden en snel een verspakket mee te nemen. Heel handig natuurlijk, maar is het ook goedkoper om voor deze optie te kiezen? Of kun je beter toch de hele supermarkt afstruinen om kosten te besparen?

Hart van Nederland vergeleek verspakketten met losse ingrediënten van supermarkten Albert Heijn en Jumbo. Bij beide supermarkten werden de gerechten Indiase curry madras, tomatensoep, Marokkaanse couscous, Spaanse paella, Italiaanse pasta pesto en Japanse teriyaki vergeleken. Bij de losse ingrediënten werden telkens de goedkoopste opties bekeken.

Goedkoper

Bij alle gerechten bleek dat de keuze voor een verspakket goedkoper is dan alle ingrediënten los aan te schaffen. Bij Albert Heijn betaal je voor bijvoorbeeld een Indiase curry madras 11,63 euro voor het verspakket met daarnaast de rijst en kip die je los moet kopen, tegenover de 13,98 euro als je alle ingrediënten los aanschaft. En voor een pasta pesto betaal je 15,52 euro voor een pakket en 16,96 euro voor lossen ingrediënten.

Ook bij Jumbo ben je goedkoper uit voor verspakketten. Wie zin heeft in een tomatensoepje kan beter 4,49 euro neerleggen voor een verspakket dan 6,64 euro voor het aanschaffen van losse ingrediënten. En voor een Spaanse paella betaal je 11,02 euro voor een pakket tegenover 14,40 euro voor de losse ingrediënten.

Afwijkende groenten en kostenbesparing

De Consumentenbond deed in 2020 al onderzoek naar verspakketten in supermarkten. Daaruit bleek dat negentien van de twintig onderzochte verspakketten goedkoper zijn om aan te schaffen dan alle losse ingrediënten.

Supermarkten gaven destijds aan dat ze verspakketten graag aantrekkelijk willen maken voor de consument en daarmee de groenteconsumptie willen stimuleren. Daarnaast worden de verspakketten door supermarkten gebruikt om afwijkende groenten toe te kunnen voegen en om verpakkingskosten te besparen, omdat alle ingrediënten los in de pakketten worden gestopt.

Wie dus weinig zin heeft om lange tijd in de supermarkt te zoeken naar alle benodigde ingrediënten voor een culinair gerecht, bespaart dus tijd én geld door de aanschaf van een verspakket. Daarmee zet elke keukenprins in een korte tijd een lekkere maaltijd op tafel.